La caída de Vinicius: de casi ganar el Balón de Oro a ser suplente en Real Madrid en un año

Se cumplen 365 días de una de las ediciones del Balón de Oro más polémicas de todos los tiempos. Desde entonces nada fue igual para la figura de un Vinicius cuyo rendimiento ha caído en picado e incluso cuya titularidad con Real Madrid ha quedado en entredicho. Los números desde la victoria de Rodri en la capital francesa con septiembre del 2024 no mienten. Esta noche habrá un nuevo rey.

La película la conocemos todos. Real Madrid llegaba a la gala del Balón de Oro 2024 como el máximo candidato para todos los premios y después de una temporada donde Vinicius hizo historia. Se consagró como el primer menor de 24 años en anotar en dos finales de la Champions League. Certificó una campaña donde prácticamente llegaba un gol aportado por partido. Todo apuntaba a una victoria de los merengues hasta que las filtraciones dieron como vencedor a Rodri y el final no fue otro distinto a este.

Desde entonces la vida del brasileño no ha sido ni mucho menos sencilla incluso en Real Madrid. Si tenemos en cuenta los 49 partidos previos al Balón de Oro 2024, Vinicius sumaba un total de 31 goles y 14 asistencias en todos estos. Números que valieron para ganar hasta cuatro trofeos colectivos con la Casa Blanca del fútbol y donde por supuesto destacó la Champions donde el brasileño sería vital para derrotar a Borussia Dortmund. Son números y datos contundentes para optar el máximo premio individual que tiene este deporte, pero el tema es lo que viene después.

Y es que si tenemos en cuenta justamente los 49 partidos posteriores a la victoria de Rodri, la vida de Vinicius ha cambiado como nunca en el Bernabéu. Suma apenas 16 goles y 13 asistencias en el año posterior a su derrota frente al centrocampista de Manchester City. Apenas pudo ganar un título como lo es la Copa Intercontinental del año pasado e incluso en este momento no tiene garantizada la titularidad desde la llegada de Xabi Alonso. A todo esto por supuesto hay que sumarle el hecho de que su renovación con el equipo se encuentra estancada y que de momento termina su contrato en verano del año 2027.

Rodri como Balón de Oro, una herida que de momento no cierra para Vinicius: GETTY

“En el momento que mejor estaba le cambié y pude esperar un poco, pero creía que meter gente de refresco era lo mejor. Él y Franco querían seguir, pero quedan muchos partidos. Ha dado un balón en el palo y ha sido una pena. Estoy contento con el partido de los dos y en momentos puntuales necesitas gente de refresco porque el calendario es muy exigente”, comentaba Xavi Alonso el sábado después de la victoria frente a Espanyol de Barcelona donde nuevamente Vinicius fue uno de los primeros cambios. Desde aquella gala del año 2024 el círculo parece no cerrarse. Todo el Santiago Bernabéu espera que cuando exista un nuevo Balón de Oro esta noche, finalmente su estrella puede abandonar 365 días más de pesadilla que de ensueño.

Real Madrid no irá a la gala del Balón de Oro

Lo ocurrido el año pasado marcó para siempre al Real Madrid. Lo que tenía que ser una noche festiva y de auténtica consagración del proyecto terminó en un enojo sideral. Los merengues se enteraron de que Rodri sería Balón de Oro gracias a Manchester City horas antes de poner rumbo a París. Se bajaron del vuelo, apuntaron directamente contra UEFA como ente regidor del trofeo y hasta nuevo aviso no volverán a asistir a una gala por todo lo nombrado en las líneas anteriores. El apoyo público a Vinicius desde entonces ha sido tajante.

A tal punto llegó el enojo del Real Madrid con el Balón de Oro que incluso la directiva de Florentino Pérez sí dijo presente en la gala de los premios The Best de FIFA. Es la gran alternativa al Balón de Oro que intenta consolidarse desde hace varios años y donde una comitiva de más de 20 personas del club merengue sí estuvo presente para ver a Vinicius ser consagrado. La guerra por los grandes premios individuales de este deporte sigue vigente y lo hace con un rey de Europa que hasta nuevo aviso no irá a París cada septiembre.

