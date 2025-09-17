Nico Paz se acerca a Mastantuono: ¿Cuándo fue la última vez que Real Madrid tuvo dos argentinos en su plantel?

Desde el 1 de junio del año 2013 que Real Madrid no cuenta con dos futbolistas argentinos con ficha de su primer equipo. En tiempos donde Franco Mastantuono se afirma como titular bajo las órdenes de Xabi Alonso, diferentes rumores alrededor del mercado de fichajes acercan como nunca a Nico Paz a la entidad merengue. Fabrizio Romano da casi por él que el centrocampista del Como de Italia volverá al estadio Santiago Bernabéu dentro de algunos meses.

Durante aquel inicio del sexto mes del año 2013 Gonzalo Higuain y Ángel Di María fueron titulares frente a Osasuna. Se trató del último partido oficial donde Real Madrid tuvo dos argentinos en su plantilla profesional hasta la fecha. Recordemos que en dicho verano, el Pipita se marcharía rumbo a Nápoles y el Fideo continuaría bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. 4-2 vs. los navarros, el último precedente en este sentido. Dirigía José Mourinho.

Romano habla de un Nico Paz que enamora Real Madrid. Su rendimiento por Italia ha roto todo tipo de pronósticos y se espera que para el verano del año 2026 la Casa Blanca active una de las opciones de recompra que tiene en su pacto con Como. Si nada se tuerce, Xabi Alonso podrá contar con el futbolista nacido en Tenerife por un monto total de 10 millones de euros. Es casi siete veces menos que los que se rumoreó que Tottenham estaba dispuesto a pagar por el centrocampista de la Selección Argentina a lo largo de las últimas semanas del mercado de fichajes.

No nos olvidemos que Alonso pidió centrocampistas para esta temporada y que desde Real Madrid se le pidió trabajar con lo que tenía a mano. Por primera vez el año 2019 la Casa Blanca del fútbol superó gastos en incorporaciones de 180 millones de euros. Mastantuono es en gran parte responsable de una inversión que se espera que dentro de las próximas temporadas apunte más a la defensa y que intente aprovecharse de oportunidades de mercado para nutrir otras líneas. En este sentido, pagar 10 millones por Nico Paz parece prácticamente una obligación. No hacerlo igualmente podrías suponer reforzar a rivales directos en Europa, aunque eso sí, cobrar el 50% de una futura venta por parte del Como.

Higuaín y Di María, última dupla argentina en Real Madrid: GETTY

Antes de la dupla Gonzalo Higuain y Ángel Di María, también tuvimos otros duetos de argentinos por el club blanco. Por el año 2009 hasta cuatro futbolistas con pasaporte Albiceleste hicieron parte de la plantilla que terminaría comandando Juande Ramos. Al Pipita se le sumaron nombres como Fernando Gago, Gabriel Heinze o Javier Pedro Saviola en una campaña para el olvido y donde Barcelona se terminaría quedando con el triplete de la mano de Lionel Andrés Messi y Pep Guardiola. Fue igualmente la misma campaña del mítico 2 a 6 a favor de los culés en el estadio Santiago Bernabéu.

Solo un nombre supera a Mastantuono

Con 18 años y 33 días, el argentino se convirtió en el futbolista más joven en debutar como titular con el Real Madrid por la Champions League. Endrick era el dueño de una marca que en este momento pasa a manos del ex River Plate y que únicamente se encuentra superada por la figura de José Rodríguez. El juvenil del Real Madrid, sin hacerlo desde el inicio eso sí, sigue siendo todavía el que de manera más precoz sumó minutos oficiales por el máximo torneo de clubes del viejo continente.

Todo surgió de la mano de José Mourinho en su tercera campaña por el conjunto blanco y cuando el futbolista debutaría en los minutos finales del compromiso frente al Ajax con un total de 17 años y 354 días en sus piernas. Desde entonces nadie tuvo acción por la Copa de Europa de manera más joven. Mastantuono, de buen rendimiento frente a Marsella en tramos generales, ya piensa en el compromiso frente a Espanyol de Barcelona del sábado y nuevamente en el estadio Santiago Bernabéu.

