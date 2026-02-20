“Es mentira que Barcelona tenga avanzando a Julián Alvarez”

Las declaraciones del periodista Hugo Balassone a lo largo de las últimas horas generaron un huracán en toda Europa. En esta se hablaba de un Fútbol Club Barcelona que tenía más que avanzada la llegada de Julián Alvarez e igualmente de un Atlético de Madrid prácticamente destinado a vender a su máxima estrella. Lejos de confirmar todas las informaciones, desde el entorno del club blaugrana se marca otra película alrededor de la que será una de las tramas de mediados de año.

Víctor Font ni mucho menos confirmó que Barcelona tenga la posibilidad de firmar a Julián Alvarez a corto plazo. No es ni mucho menos la primera vez que el candidato a la presidencia del club deja en claro que se trata de un jugador integral, así como que para quedarse con sus servicios habrá que hacer un esfuerzo económico absolutamente histórico. Sus reflexiones, tajantes.

“Aviso para navegantes. Es mentira que el club tenga a Julián Alvarez avanzado. Lo digo porque sé que el club no ha hablado con el Atlético de Madrid”, palabras de Víctor Font para desactivar de momento lo que suponía una auténtica bomba tanto en la capital española como en Cataluña. Se deja en claro que como mínimo a corto plazo, Atlético de Madrid puede respirar por el futuro del ex delantero de Manchester City o River Plate.

Para muchos se trata de uno de los nombres que marcará la actualidad del verano. Si bien Julián Alvarez vive su temporada más humana desde que llegase al viejo continente, la realidad es que se sigue tratando de uno de los mejores delanteros que pueden aparecer en el mercado de fichajes en pleno 2026. Tiene contrato en Atlético de Madrid hasta el verano del año 2030 y una cláusula de rescisión de 480 millones.

Victor Font niega que Julián Alvarez esté cerca del Barcelona: GETTY

No es ni mucho menos gratuito que Barcelona sueñe con quedarse con sus servicios. No nos olvidemos que el conjunto culé verá a partir, salvo giro de 180°, a Robert Lewandowski del club el próximo 30 de junio. Se abre el hueco para un delantero de máximo nivel. Mucho más después de que la directiva de Joan Laporta haya conseguido pasos absolutamente trascendentales en la recuperación económica del club. Es ahí donde perfiles como el de Julián Alvarez gustan cada vez más. También, donde ni mucho menos se tendrán que hacer apuestas a largo plazo como en otros tiempos más recientes de la era post Messi. La Araña sigue en la mira del Camp Nou.

La reacción del Atlético de Madrid a los rumores de Julián Álvarez

En la Cadena SER redoblaron la apuesta. Miguel Talavera, corresponsal del Atlético Madrid en el medio, afirmó que incluso Julián Alvarez se encuentra más cerca nuevo vínculo contractual con el conjunto colchonero que de emprender una aventura lejos de los brazos de Diego Pablo Simeone. En verano y en una campaña que no nos olvidemos incluirá la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, puede haber novedades de todo tipo.

“Día después de firmar su renovación ya lo vino a buscar PSG. No me extraña las ofertas del Barcelona. La información que tenemos es que está más cerca ahora mismo de renovar que de irse a otro sitio”, la información de Talavera para completar una jornada absolutamente clave para entender toda la trama formada alrededor del futuro del delantero de la Selección de Argentina.

