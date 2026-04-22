Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga o Franco Mastantuono fueron silbados por el Bernabéu ante el Deportivo Alavés. Pero ninguno recibió tantos reclamos como Vinicius a lo largo de las últimas horas. El Real Madrid empieza a reaccionar a lo que fue una jornada de protestas en el coliseo blanco, donde tienen clara la hoja de ruta con un jugador que termina contrato en 2027.

Según publica Diario MARCA, la junta directiva comandada por Florentino Pérez tiene confianza plena en Vinicius. No consideran que los tiempos del brasileño por el Real Madrid se encuentren más cerca de su fin que de su inicio. Mantienen el deseo de renovar su contrato e igualmente una mirada donde se le considera una pieza absolutamente intocable del proyecto. No es la primera vez en lo que va de temporada que la afición en un Bernabéu, que anoche no superó los 60.000 espectadores, le señala como el culpable de muchos de los males del equipo.

El medio de comunicación señala que la renovación de Vinicius no se detendrá por los reclamos. Incluso el propio brasileño hablaba en los últimos días de un acuerdo prácticamente cerrado. Meses atrás, todo el proceso quedó detenido por los pedidos del jugador de contar con un sueldo similar al que tuviese en su día Cristiano Ronaldo. Pedir 30 millones de euros por un rendimiento que es considerado insuficiente se hace vital para entender lo visto en las últimas horas.

“No tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinicius. Esto es algo con lo que moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio y esta afición… Me alegra lo que ha hecho Vinicius hoy: volver a cambiar esos primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces y lo han hecho otros jugadores en el partido de hoy. Para mí eso es lo importante”, comentaba Álvaro Arbeloa anoche como entrenador del Real Madrid.

Vinicius pidió perdón al Bernabéu tras los silbidos: GETTY

No duda de la importancia del brasileño ni tampoco de la necesidad que tiene el club de mantenerle. El próximo 1 de enero del 2027 sería agente libre sin nada cambia en cuanto a lo contractual se refiere. Para la directiva merengue sigue siendo intocable junto a un grupo de jugadores donde aparecen Thibaut Courtois, Fede Valverde, Bellingham o Kylian Mbappé.

Publicidad

Arbeloa no cree que los pitos paren la renovación de Vinicius

“Yo veo que quiero que se quede Vinicius muchos años aquí, que es lo que me importa. Puedo hablar por mí, que estoy seguro de lo que pienso y opino. Creo firmemente que Vini Jr. cuenta con el cariño de la afición madridista”, más respuestas del entrenador de los merengues. La rueda de prensa de anoche estuvo marcada por la continuidad del brasileño y su relación de amor odio con el feudo blanco en los últimos meses.

Real Madrid todavía tiene dos encuentros como local esta campaña. Real Oviedo y Athletic Club de Bilbao supondrán los próximos escenarios donde la afición dejará en claro su postura en relación con los pesos pesados del proyecto. Real Madrid apuesta por Vinicius incluso después de 2 temporadas donde el número 7 no ha superado los 22 goles en ninguna de dichas campañas.

Datos claves

Vinícius finaliza su contrato en 2027 y solicita un sueldo anual de 30 millones de euros.

finaliza su contrato en y solicita un sueldo anual de de euros. El estadio Santiago Bernabéu registró una asistencia de 60.000 espectadores ante el Alavés.

registró una asistencia de ante el Alavés. La directiva de Florentino Pérez considera al brasileño como una pieza intocable del proyecto deportivo.