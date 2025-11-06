Los detalles del posible cambio societario de Real Madrid: ¿se transforma en una SAD?

23 de noviembre puede ser una fecha vital en la historia del Real Madrid. El club ya convocó a sus socios para la Asamblea Ordinaria. Se aprobarán ahí las cuentas de la temporada pasada y para que pronto se convoqué una Asamblea Extraordinaria. El objetivo no es otro que estudiar un cambio societario en un club de más de 120 años de historia. ¿Se convierten en una SAD? ¿Por qué se propone esto en épocas de bonanza económica? ¿Qué sistema se utilizará? Vamos con ello.

Real Madrid es uno de los únicos cuatro clubes que en España todavía sigue siendo propiedad de sus socios. La idea de la Junta directiva comandada por Florentino Pérez pasa por mantener dicha tradición, pero con giros alrededor del modelo societario con el cual los propios hinchas sean directores de la entidad. Se estudia pasar a un modelo similar al cual tienen los clubes de la Bundesliga con el famoso 50+1. En este sentido los merengues conservarían el 51% de las acciones de la institución y por ende serían mayoría para votar cualquier tipo de cambio o cuestión alrededor del día a día del propio club. El otro 49% pasaría a inversores por fuera del estadio Santiago Bernabéu.

“Haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios. No tengan ninguna duda. Vamos a traer una propuesta de reorganización del Real Madrid, algo que asegure prosperidad. Que garantice que los socios seamos propietarios del club. Que lo garantice de verdad”, comentaba el propio Florentino Pérez alrededor de una propuesta que se espera que en los próximos días tenga finalmente un referéndum claro. También se espera que en la propia Asamblea Ordinaria del 23 de noviembre se expliquen aún más en detalle los pasos detrás de todo esto.

En Real Madrid no quieren ser una SAD. Es justamente el primer objetivo que tiene la Junta directiva de Florentino Pérez a la hora de explicar un cambio de propiedad que entienden como necesario. Las claves para entender esto pasan por las dificultades que cada vez más tiene la institución para competir con los clubes estado de la Premier League o igualmente con cualquier entidad que por medio de capital extranjero pueda nutrir su plantilla de talento año tras año. Pese a tener récord en ingresos desde hace varias temporadas, desde la junta directiva entienden que esto no será sencillo de mantener en las próximas décadas. Mucho más cuando vemos como la era Florentino Pérez en el propio club se encuentra más cerca de su final que de su inicio.

Real Madrid pretende que el club siga siendo de sus socios: GETTY

Desde el entorno del club se aboga como necesaria la medida. Pretende proteger la capacidad de decisión del aficionado promedio y socio del Real Madrid incluso cuando el presidente más icónico de su historia moderna salga del despacho principal. Ni mucho menos el cambio societario pretende poner la institución y su marca en manos de compañías con otros intereses: “Les confirmo que vamos a traer una propuesta que nos proteja y lo terminaremos en un referéndum, que se dará porque todos queremos que el patrimonio sea nuestro. Si construimos un nuevo estadio, lo hacemos contando con los ingresos a futuro. Si una vez que empezamos, nos los expropian. ¿Cómo lo hacemos? Tengan claro que yo me mataré para que el patrimonio y dinero del Real Madrid, sea del Real Madrid”.

La Fundación Real Madrid, clave

Sería la institución donde se reunirían todos los socios del Real Madrid para obtener el 51% de las acciones de la entidad. Se crearía un reglamento para no poder traspasar este tipo de carnet afiliado al ente que sería el nuevo dueño del Real Madrid. Únicamente se podría heredar el rol como socio y accionista por medio de la Fundación entre familias. Ni mucho menos en un mercado donde se pueden imaginar lo que podría llegar a pagarse por tener solamente una acción del club.

Todo esto es lo que se comenta en el entorno de la entidad por estas fechas. También la fórmula más sencilla para poder convertir a Real Madrid en una nueva institución desde lo societario. Ni mucho menos se pretende que el club se convierta en una SAD, pero tampoco que le quede cada vez más difícil competir en el plano económico con las principales potencias del viejo continente. La primera Asamblea ya se encuentra convocada para el 23 de noviembre con el objetivo de entregar más información alrededor del tema.

