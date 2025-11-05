Curó a Messi de pubalgia y avisa a Mastantuono

El nombre de Miguel Ángel Cos será desconocido para la mayoría, pero es uno de las máximos responsables de que Lionel Andrés Messi no haya sufrido más a lo largo de su carrera alrededor de la pubalgia que por estas fechas tiene a Franco Mastantuono en la enfermería de Real Madrid. Deja contundentes avisos sobre la verdad detrás de dicha lesión e igualmente sobre lo que hoy le espera al ex atacante de River Plate.

“Una pubalgia puede durar entre 8 y 16 semanas, el problema es la gestión de cargas. Hay ejercicios como la velocidad, cambios de dirección que te empeora y el fútbol tiene mucho de esto. No debes dejar de entrenar pero hay ejercicios que no puedes hacer como el rondo. La operación es cada vez menos frecuente, pero se contempla en personas que llevan mucho daño”, comentaba el ex fisioterapeuta de Messi durante muchos años en la noche de Onda Cero. Todo ello al ser consultado por el presente del jugador del Real Madrid y que después del choque frente a Valencia fuese diagnosticado con dicho problema.

Para Miguel Ángel Cos no se trata ni mucho menos de algo relacionado meramente a la edad o a prácticas habituales de los jugadores. Recuerda que Lionel, siendo un portento físico desde joven, lo sufrió gracias a su mero desarrollo corporal: “La primera pubalgia de Messi fue cuando subió al primer equipo pero ya estaba en la absoluta de Argentina y se debía a la sobrecarga de partidos. Hay proporción entre la inmadurez ósea y los picos de cambios hormonales”.

Messi, al igual que Mastantuono, sufrió pubialgia en el inicio de su carrera: GETTY

Se espera que Mastantuono sea baja como mínimo durante un periodo de 4 a 6 semanas. Un momento clave de la temporada donde Real Madrid convivirá entre los partidos más importantes de la Champions League e igualmente de lo que queda del año en LaLiga. Si la trama se alarga puede incluso que no podamos verle hasta finales de este año 2025. Todo se irá resolviendo en el día a día

Mastantuono, Lamine Yamal y Nico Williams, bajo el mismo dilema

Son las tres grandes figuras a nivel juvenil de equipos como Real Madrid, Athletic Club de Bilbao o Barcelona. Ninguno supera apenas los 22 años de edad y ya tienen que lidiar con una de las peores dolencias que puede tener un deportista de élite. Miguel Ángel Cos, a diferencia de lo que recorre las redes sociales o los medios de comunicación, intenta enviar un mensaje de calma dejando en claro que no son pocos quienes tienen que hacer frente a una pubalgia a lo largo de toda su carrera. Recomienda que Franco no pare al 100%.

“Es una patología muy frecuente, no solo en el fútbol…Aunque parezca un contrasentido es más fácil tratar una patología aguda como la rotura de un cruzado, que una patología crónica que te permite entrenar y jugar pero va mermando tu rendimiento. Han pasado semanas y el pico de dolor va aumentando y a veces desaparece, algo que se vio en el partido de Lamine Yamal ante el Madrid. El descanso absoluto no es una buena recomendación en este caso”, más reflexiones del doctor que evitó que la figura de Messi sufriese más con dicha problemática.

