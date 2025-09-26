Costó más que Mastantuono, no tiene hueco en Real Madrid y saldría en enero del club

Franco Mastantuono se alista para su primera edición del derbi de la capital española con un Real Madrid donde tiene pleno de victorias hasta la fecha. El conjunto blanco, a pesar de esto, no es ajeno a diferentes informaciones relacionadas con el mercado de fichajes y donde una de sus grandes inversiones incluso podría dejar la entidad a lo largo de los próximos meses. Llegó a costar más en su día que el ex futbolista de River Plate y hasta la fecha no ha tenido minutos de la mano de Xabi Alonso.

Medios como Mundo Deportivo, AS o MARCA no cierren la puerta a una posible salida de Endrick. El delantero brasileño de apenas 19 años se encuentra hasta la fecha sin minutos oficiales en lo que vamos de temporada y con un equipo que no le ha extrañado en ningún sentido. Costó en su día desde Palmeiras y por montos entre traspaso o diferentes cláusulas firmadas con el conjunto de Sao Paulo, un acuerdo que rozaba los 70 millones de euros. Franco Mastantuono, no olvidemos, se quedó en un fichaje de 45 millones sin impuestos de por medio.

Endrick ha sido una de las grandes apuestas del Real Madrid en cuanto a inversión se refiere y en una política de fichajes que cambió para siempre en el año 2018. El conjunto blanco se lo sacó a Barcelona e igualmente al Chelsea en una operación por territorio brasileño donde nadie dudaba de su potencial. Hasta la fecha no ha podido consolidarse como titular en un equipo donde ni Carlo Ancelotti ni Xabi Alonso de momento le han visto como un titular inamovible. No se descarta que salga cedido en el mes de enero a destinos como Real Sociedad o Juventus.

A favor del joven brasileño se encuentra el hecho de que de momento no ha tenido el alta médica para mostrarse con su nuevo entrenador. No nos olvidemos que se lesionó en la penúltima jornada de la última edición de LaLiga. Sevilla en el mes de mayo supuso su último partido con la camiseta de un Real Madrid con el que no pudo decir presente por los Estados Unidos de Norteamérica durante la pasada edición del Mundial de Clubes. Justamente ahí Juventus empezó a mover ficha por sus servicios y nadie descarta que en enero se le deje ir pensando en que pueda agarrar algo de continuidad.

Endrick puede dejar el vestuario de Mastantuono en unos meses: GETTY

En Real Madrid se descarta al 100% su venta. De momento Xabi Alonso le espera para las próximas semanas y con un calendario absolutamente de locos. Se empezará a conocer ahí qué rol puede tener en un equipo que repetimos marcha primero de todas las competiciones que ha disputado y donde habrá minutos para todos en los próximos meses: “Queremos que Endrick vuelva lo antes posible. Pronto estará entrenando con el equipo y definitivamente está en mis planes…Me gustaría que pudieran tener minutos. Endrick también entra en convocatoria. Hasta el siguiente parón de selecciones son cinco partidos y sí que es buena noticia que tengamos a Eduardo Camavinga y a Jude Bellingham ya con nosotros. Endrick ha estado en menos entrenamientos, pero ya está para entrar a la convocatoria”.

