Real Madrid lo pagó en 60 millones, no juega desde mayo y PSG buscará su fichaje en enero

El presente de Real Madrid apunta a los Getafe, Barcelona y Juventus. Todo esto mientras las informaciones del mercado de fichajes no se detienen. Y con nombres puntuales que son apuntados por Francia. Se dice que uno de los grandes fichajes de la casa blanca en el último tiempo y traído al Santiago Bernabéu por montos superiores a los 60 millones por euros, será buscado por PSG dentro de unos meses. No juega desde mayo y con Xabi Alonso si quiera ha tenido minutos oficiales en todo el ciclo del vasco.

Los corresponsales del Diario Sport en Francia apuntan a que PSG no se olvida de Endrick. La joya brasileña, lesionada desde el pasado mes de mayo ante Sevilla, no suma minutos desde entonces y apunta a no tener apenas oportunidades con Alonso. Recordemos que Real Madrid lo pagó al Palmeiras en sumas históricas y que incluso, derrotó al club galo en la carrera por su fichaje. Se habla de una cesión que ya fue buscada en el pasado por Juventus y que clubes como PSG no descartarían. Es una joya que poco a poco, pierde lugar en el Bernabéu.

Mucho más tras el fichaje de Franco Mastantuono o el ascenso al primer equipo de Gonzalo García con la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA. Endrick se encuentra detrás de estos en la carrera por minutos, así como de los Vinicius, Rodrygo, Brahim y claro, Kylian Mbappé. No olvidemos que incluso y cuando estaba en Palmeiras, fue invitado al Parque de Los Príncipes mientras Qatar intentaba seducir a su entorno. En enero puede haber grandes novedades y el propio Alonso ha reconocido en rueda de prensa que la competencia es más dura que nunca. La trama no es sencilla.

Todo empezó en la ciudad de Sao Paulo por Brasil. Lo hizo con un joven que había marcado 165 goles en 169 partidos por las categorías inferiores del Palmeiras finalmente tuvo su oportunidad para comenzar su carrera profesional. Justamente el 6 de octubre del año 2022 fue cuando Real Madrid detectaba que lentamente asomaba con solo 16 años y dos meses una de las grandes promesas del fútbol internacional. A finales de dicho año el conjunto blanco confirmó su llegada al estadio Santiago Bernabéu para mediados del año 2024. De momento el resto es historia cuando hablamos de la carrera de Endrick.

Endrick no juega desde mayo y podría dejar Real Madrid: GETTY

Pese a contar únicamente con 19 años encima, hablamos de uno de los futbolistas más laureados para dicha edad en el mundo del fútbol de élite. Endrick ya levantó de la mano de Palmeiras sus dos ediciones del campeonato paulista en los años 2023 como 2024. También pudo consagrarse como campeón de la primera división de Brasil en dos oportunidades y en medio de estas aparece una Supercopa de Brasil que en 2024 sirvió para despedirle antes de llegar al conjunto blanco. Ya en el estadio Santiago Bernabéu le hemos visto vencer tanto en la Supercopa de Europa disputada en Polonia frente al Atalanta e igualmente en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA disputado en diciembre de 2024 frente al Pachuca mexicano. Hasta la fecha es la última copa ganada por el club.

Palmeiras toma nota sobre su futuro en Real Madrid

Y es que el monto inicial de su traspaso fue cercano a los 40 millones de euros. Pero gracias a diferentes primas por rendimiento e igualmente acuerdos entre Real Madrid y Palmeiras, la operación ya roza los 66 millones de euros. Una salida del club blanco podría modificar las cifras de un fichaje que en su día Fabrizio Romano especuló que podía irse por encima de los 70 millones gracias a todas las primas por rendimiento acordadas. Sao Paolo aguarda novedades. No tienen porcentaje de su ficha.

De momento, Endrick espera. Lo hace en un rol residual y con 37 partidos, 7 goles y un pase de gol a sus compañeros a nivel individual. No son pocos los clubes que seguramente se acerquen buscando su incorporación desde un Real Madrid donde la competencia es brutal por estas fechas. Juventus, repetimos, ya fue el primero en solicitar su préstamo a la casa blanca del fútbol.

