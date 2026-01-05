Ronald Araújo, cada vez más cerca de volver a jugar con Barcelona

La derrota por 3 a 0 frente a Chelsea en la Champions League supone, de momento, el último compromiso de Ronald Araújo con la camiseta de Barcelona. El futbolista uruguayo se encuentra apartado desde el pasado 25 de noviembre de los terrenos de juego por diferentes temas de salud mental que poco a poco quedan en el pasado. Las últimas informaciones apuntan a que más pronto que tarde podríamos volver a verle con la camiseta blaugrana.

Mundo Deportivo indica que el defensor uruguayo viajará junto a la delegación de Barcelona rumbo a Arabia Saudita en las próximas horas. Todo ello para disputar una nueva edición de la Supercopa de España y donde el equipo de Hansi Flick tendrá actividad este miércoles frente a Athletic Club de Bilbao. Se trata del primer título en juego de este año 2026 e igualmente de una corona que se pretende revalidar cuando doce meses atrás se goleó a Real Madrid en la final del certamen por 5-2. El DT alemán no le pone prisas al charrúa.

“Depende de él cuándo volver, está bien, no está al 100% físicamente, tiene que decidir lo rápido que va a volver, importante estar de vuelta”, comentaba el entrenador alemán ya en la previa del encuentro frente a Espanyol de Barcelona por LaLiga el pasado fin de semana. Araújo ha tenido diferentes descansos y viajes incluso a tierras como Israel para intentar encontrar una paz mental que le permita volver a la actividad lo más pronto posible. Como decimos en la ciudad condal no hay prisas.

Flick confía en Araújo. No duda que por supuesto los últimos rendimientos del charrúa le han pasado factura en el plano mental. Pero tampoco de la capacidad que tendrá para recomponerse de una situación que sobrepasa el rendimiento futbolístico. Todo el club se encuentra alrededor de su figura para darle la paz necesaria en estas fechas: “Ha hablado con los compañeros, puedo ver y sentir que los todos le apoyan, está de vuelta, es un jugador importante, y se ha tomado el tiempo que necesitaba y se tomará el tiempo que necesite para volver, pero está bien”.

25 de noviembre, de momento último partido de Araújo en Barcelona: GETTY

Recordemos que el uruguayo ya hizo parte de los últimos entrenamientos de Barcelona. 25 de noviembre en aquella dolorosa derrota frente a Chelsea donde incluso se vio expulsado, es la última fecha donde hasta el momento hemos visto a la figura de Ronald Araújo competir de manera oficial. En un año de Copa Mundial de selecciones de la FIFA, se hace absolutamente vital conseguir el mayor número de partidos posibles para llegar en óptimas condiciones al verano. El 4, cada vez más cerca de volver.

Barcelona va por el primer título de 2025

Barcelona disputará este miércoles frente a Athletic Club de Bilbao la semifinal de la Supercopa de España del año 2026. Será el primero de los tres choques de un torneo que nuevamente se desplaza hasta Oriente Medio para buscar al campeón de la temporada pasada en cuanto a todos los torneos del fútbol español se refiere. La otra semifinal tendrá un derbi de la capital español entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

En caso de superar al conjunto vasco, Barcelona medirá fuerzas el día domingo con el ganador del encuentro entre los dirigidos por Diego Pablo Simeone y Xabi Alonso. Será el primer título del año calendario en juego e igualmente un punto de inflexión para cualquiera de los finalistas. Araújo, veremos, podría tener actividad en las próximas semanas.

Datos claves

