El Real Madrid es el líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga con 30 unidades, cifra con la que -a falta de que el Barcelona cumpla con su compromiso frente al Elche este domingo 2 de noviembre- le sacó 7 puntos de distancia a su escolta el Villarreal (y en caso de que el Barça gane, apenas llegará a los 25 puntos, todavía bastante lejos del Merengue).

Además, el primer equipo de la Casa Blanca es uno de los cinco participantes de la Fase de Liga de la UEFA Champions League que cuenta con puntaje ideal (9 sobre 9 gracias a sus triunfos sobre Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus), por lo que se encamina a quedarse con uno de los cupos directos para los Octavos de Final.

Por ende, si bien tuvo la manchita del Derbi Madrileño en el que fue superado ampliamente por el Atlético de Madrid (cayó 5 a 2), todo debiera ser color de rosas para el Real Madrid. Sin embargo, hay una tensión interna entre algunos de los futbolistas del plantel y Xabi Alonso que ya está siendo bastante evidente, pues los propios protagonistas se encargan de exponerlo.

Resulta que la semana pasada, Vinícius, cuando debió salir del campo de juego para dejarle su lugar a Rodrygo en El Clásico de España vs. Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, a la vista de todos gesticuló más de lo que alguna vez había hecho para mostrar su fastidio por la decisión de su entrenador. Esto generó que tuvieran una reunión entre semana y que el brasileño pidiera perdón públicamente a los hinchas, a sus compañeros y al presidente Florentino Pérez. En síntesis, a todo Real Madrid menos a Xabi.

Y ahora, el que tiró algunos troncos más al fogón fue Endrick, que también mediante redes sociales tal como lo hizo su compatriota Vini Júnior, con cierta ironía, remarcó su descontento con el estratega resaltando que debió esperar dos meses y medio para hacer su estreno en la temporada, dando lugar, de esta forma, a un panorama de comentarios apuntando contra Xabi Alonso.

”Muy contento con la victoria de hoy y con mi debut en la temporada. ¡Hala Madrid!”, fue el escrito del ex Palmeiras en su cuenta de Twitter ya entrada la madrugada del 2 de noviembre, publicación que ya tiene más de 800 respuestas, muchas de ellas de aficionados merengues criticando a Xabi.

Endrick podría irse a préstamo en el mercado de invierno

Ante la poca participación, Endrick ya habría buscado alternativas para aumentar su protagonismo en la temporada 2025/2026. Al respecto, conforme a Fabrizio Romano, el entorno del brasileño tuvo recientemente contactos con el Olympique de Lyon. Si la situación no cambia para el delantero, es posible que coordine su salida a préstamo al elenco francés, en pos de jugar y posicionarse como una opción para Carlo Ancelotti de frente a la Copa Mundial del 2026.

