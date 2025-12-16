Al igual que los gigantes de la Premier League, el FC Barcelona se suma al interés por los jugadores ecuatorianos. Reportan que el campeón de España va por un seleccionado de Ecuador.

Según el periodista José Alberto Molestina, Juan Riquelme Angulo de Independiente del Valle está por recibir una oferta del FC Barcelona para la siguiente temporada.

El delantero podría ser la siguiente gran venta millonaria de los campeones ecuatorianos. Al igual que Lerma, los gemelos Quintero y Deinner Ordóñez, recién ficharían cuando tengan 18 años.

El precio de salida de Angulo, seleccionado ecuatoriano en sus categorías, ronda los 7 millones de dólares. A nivel de la mayor, también ha sido llamado por Beccacece para microciclos.

Independiente del Valle viene de ser campeón de LigaPro, se embolsó 3 millones de dólares por Copa Libertadores y solo en juveniles este año ha conseguido 30 millones de dólares más.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Juan Riquelme Angulo.

