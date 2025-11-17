Tensión en la Selección de Inglaterra: Thomas Tuchel expuso a Jude Bellingham

Inglaterra fue la única selección europea que se adjudicó el pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el mes de octubre. Todo el resto supo que debía definir el boleto directo o la participación al Repechaje en noviembre. No obstante, eso no significa que tenga un presente tranquilo y con la mente despejada para ya enfocarse en el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica ni mucho menos.

Es que los tironeos entre Thomas Tuchel, a quien en Inglaterra siguen mirando de reojo, y algunos de los referentes del combinado británico continúan. Y no solo eso, sino que son cada vez más evidentes. Así pasó recientemente con Jude Bellingham, que hizo todo lo posible para exponer su malestar por la decisión del alemán de reemplazarlo en el minuto 84 del encuentro con Albania de este domingo 16 de noviembre en el Arena Kombëtare.

El mediocampista del Real Madrid, que regresó a la Selección de Inglaterra en esta fecha FIFA de noviembre luego de ausentarse en septiembre por lesión y en octubre -conforme a la prensa del Reino Unido- por nivel, gesticuló más de lo normal al momento de ver que debía dejarle su lugar a Morgan Rogers. Levantó los brazos y se retiró del terreno de juego con clara cara de fastidio.

Al respecto, como era de esperarse, Thomas Tuchel fue consultado en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2 a 0 (goles de Harry Kane) de The Three Lions sobre Albania: “No le gustó, pero a nadie le gusta. Así son las cosas. Esa es la decisión y tiene que aceptarla. Su compañero está esperando al margen del campo, así que hay que aceptarla, respetarla y seguir adelante“.

Jude Bellingham vs. Albania. Getty Images.

En esa misma línea, y con el rigor que lo caracteriza, Tuchel explicó: ”Jude estaba amonestado y la decisión la habíamos tomado antes del segundo gol. Nos basamos en los estándares, el nivel y el compromiso y el respeto mutuo. No vamos a cambiar nuestra decisión solo porque alguien agite los brazos”.

Publicidad

Publicidad

De igual modo, el exentrenador del Chelsea y Bayern Munich zanjó la polémica, no sin antes remarcar que para él la actitud de los futbolistas es un factor fundamental para incluirlos en su esquema: “No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran”.

ver también Conmoción en Italia con las declaraciones de Gennaro Gattuso tras la derrota con Noruega

ver también La ‘maldición’ a la que le teme España para la Copa del Mundo 2026

Thomas Tuchel ya le había lanzado un dardo a Jude Bellingham en la previa del partido con Albania

Jude Bellingham regresó a la Selección de Inglaterra tras cinco meses de ausencias en el duelo con Serbia del pasado 13 de noviembre. A raíz de esta situación, le consultaron al estratega del combinado inglés en relación con el valor agregado que le ofrece el retorno del ex Borussia Dortmund. “Es su responsabilidad aportar”, contestó determinantemente Tuchel, que además apuntó: “Espero que Jude y Phil Foden demuestren lo que son. Que vuelvan a integrarse rápido y contribuyan desde ya. Eso es lo que se les exige”.

En síntesis:

El DT Thomas Tuchel expuso a Jude Bellingham por su desplante al ser reemplazado al minuto 84 .

expuso a por su desplante al ser reemplazado al . Inglaterra ganó 2 a 0 contra Albania el domingo 16 de noviembre en el Arena Kombëtare .

ganó contra el en el . Bellingham volvió a la selección en la fecha FIFA de noviembre, tras ausentarse en septiembre y octubre.

Publicidad