Bellingham evita problemas: Real Madrid abre la cuenta vs. Juventus por la Champions

Real Madrid regresa a la Champions en la semana más importante del año. En medio de horas donde se cayó el partido en Miami entre Barcelona y Villarreal, los merengues juegan ante Juventus en la previa del Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Jornada para empezar a confirmarse como equipo de octavos y ante un viejo conocido en todos los sentidos. Jude Bellingham abrió la cuenta en la capital de España.

Tras el 0-0 de la primera parte, los italianos estaban mejor en el complemento y con incluso un mano a mano de Vlahovic que Courtois salvó de manera milagrosa. Yildiz, Kalulu y hasta Thuram habían perdonado chances que en el Bernabéu se pagan caro. Al minuto 54 y en medio de una larga posesión en ataque, Vinicius remató al palo de zurda, Bellingham apareció en el rebote y se abría la cuenta en un estadio que estallaba. Franco Mastantuono, desde el banco, esperaba su chance.

Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Arda Guler, Brahim, Vinicius y Kylian Mbappé. Fueron los elegidos por Xabi Alonso para la última parada de cara al duelo con Barcelona de este fin de semana. Real Madrid venía de ganar en Getafe por la mínima gracias al gol de Kylian Mbappé, así como de tener victorias ante Marsella como Almaty que le daban pleno de unidades antes de la batalla con los italianos. El once, puede ser, ya anticipa lo que viene en el Clásico.

“El de mañana es un clásico del fútbol europeo. La Juventus pertenece a esos clubes selectos que hacen grande el fútbol. Se han enfrentado muchas veces, recuerdo ver muchos por la tele y jugar alguno también…Lo afrontamos muy preparados. He visto al equipo con ganas de ir a por la tercera victoria en Champions y de tener un muy buen arranque, es lo que queremos. También necesitamos al estadio. Sabemos que la gente va al Bernabéu con unas ganas especiales de ver partidos grandes y el de mañana es así. Esperamos que disfruten. Tenemos que darles para que ellos también respondan”, declaraciones de Xabi Alonso en la previa del choque para entender lo que se encuentra en juego. Juventus empezó mejor la batalla.

Tweet placeholder

¿El historial Real Madrid vs. Juventus? 10 victorias para los merengues, 9 para los italianos y un total de 2 empates componen todo antes del pitido inicial de esta noche. 26-25 goles a favor de Real Madrid surgen como el balance general en cuanto a tantos se refiere. Desde los cuartos de final del 2018, cuando Juventus ganó 1-3 en el Bernabéu pero cayó por 4-3 en el global que ambas potencias no medían fuerzas.

Publicidad

Publicidad

ver también Erling Haaland iguala la mejor racha de Cristiano Ronaldo en la Champions League