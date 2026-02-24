Todo el mundo consternado por el gran error que admitió Messi en su vida: “No lo hice y me arrepiento”

Y un día, Lionel Messi mostró su faceta más humana. El ’10’ de Inter Miami y la Selección Argentina le concedió un entrevista al podcast ‘Miro de Atrás’ y cuando le preguntaron cómo era en la escuela confesó el gran error que cometió en su vida. “No lo hice y me arrepiento”, reveló Leo.

Con la comodidad que uno de los panelistas de ‘Miro de Atrás’ es su excompañero de Selección Argentina Nahuel ‘Patón’ Guzmán, Leo Messi empezó contando que su último año de escuela en Argentina y fue un “desastre” porque sabía que se iba a España.

“A la vuelta de la casa iba al ‘Comercial 50’ (…) Vivía a la vuelta e iba caminando a la mañana. Llegaba siempre tarde, la (escuela) la tenía a la vuelta y llegaba siempre tarde. Después me fui a Barcelona e hice primero, segundo, tercero y cuarto que era hasta ahí y lo termine en el colegio que iban todos los chicos de ‘La Masia‘”, contó Messi antes de admitir su gran error.

Messi y el gran error que cometió en su vida: “No lo hice y me arrepiento”

Messi admitió que no quiso aprender inglés. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Nahuel Guzmán intentó preguntarle cuánto más le había enseñado el fútbol que la escuela, Messi no dudó en admitir el gran error de su vida: “Me arrepineto de muchisimas más cosas y hoy se lo digo a mis hijos: el tener una buena educación, estudiar, estar preparados y el de no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés, no lo hice y me arrepiento un montón porque despué vivi situaciones de estar con personalidades increíbles y espectaculares para poder hablar, tener charla y ten sientes medio viste un ignorante. Y decir: ‘Qué boludo, como perdí el tiempo’”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con Inter Miami?

No solo reconoció que debió aprender inglés, Lionel Messi también señaló que ahora disfruta más cosas que antes no lo hacía porque el final de su carrera está cerca, así que surgió la duda: ¿Hasta cuándo tiene contrato con Inter Miami? Según el portal ‘Transfermarkt’, Leo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028.

