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Inter Miami, cerca de darle a Messi el jugador brasileño más criticado de toda la Premier

De la Premier a la MLS: Inter Miami quiere darle a Messi a uno de los brasileños más criticados del fútbol inglés.

Por Julio Montenegro

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Messi tendría un nuevo compañero brasileño en Inter Miami.
© Getty ImagesMessi tendría un nuevo compañero brasileño en Inter Miami.

Inter Miami tiene la premisa de seguir armando un equipo para que Messi llegue a un tercer título en el equipo norteamericano y ahora fue protagonista del rumor que irían por el jugador brasileño más criticado de toda la Premier League.

Aquel equipo de Manchester United que llegó a estar en lo más alto de Europa empezó un periodo de transición que lo ha llevado a sufrir más que ganar a pesar del título de la FA Cup 2023-24. Esto conicidió con la llegada del protagonista de esta historia.

Con el salario más alto de todo el Manchester United, 21 millones de euros, las críticas han llegado por el costo – beneficio que le ha traído al equipo. Con más de 30 partidos ausente por suspensiones y lesiones, todo apunta a que un volante brasileño va a a dejar la Premier League para… ¿Convertirse en compañero de Lionel Messi en Inter Miami?

Messi jugaría con el jugador brasileño más criticado de la Premier

“El LA Galaxy y el Inter Miami son dos serios pretendientes del centrocampista internacional brasileño Casemiro. Casemiro quedará libre este verano tras la expiración de su contrato con el Manchester United”, publció el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’.

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Datos clave

  • Inter Miami y LA Galaxy pretenden fichar al centrocampista brasileño Casemiro este verano.
  • El contrato de Casemiro con el Manchester United expirará durante el próximo mercado veraniego.
  • El periodista Tom Bogert de The Athletic reportó el interés de los clubes estadounidenses.
Julio Montenegro
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