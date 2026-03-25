Inter Miami, cerca de darle a Messi el jugador brasileño más criticado de toda la Premier

Inter Miami tiene la premisa de seguir armando un equipo para que Messi llegue a un tercer título en el equipo norteamericano y ahora fue protagonista del rumor que irían por el jugador brasileño más criticado de toda la Premier League.

Aquel equipo de Manchester United que llegó a estar en lo más alto de Europa empezó un periodo de transición que lo ha llevado a sufrir más que ganar a pesar del título de la FA Cup 2023-24. Esto conicidió con la llegada del protagonista de esta historia.

Con el salario más alto de todo el Manchester United, 21 millones de euros, las críticas han llegado por el costo – beneficio que le ha traído al equipo. Con más de 30 partidos ausente por suspensiones y lesiones, todo apunta a que un volante brasileño va a a dejar la Premier League para… ¿Convertirse en compañero de Lionel Messi en Inter Miami?

Messi jugaría con el jugador brasileño más criticado de la Premier

“El LA Galaxy y el Inter Miami son dos serios pretendientes del centrocampista internacional brasileño Casemiro. Casemiro quedará libre este verano tras la expiración de su contrato con el Manchester United”, publció el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’.

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