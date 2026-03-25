Solo Messi puede lograrlo: Inter Miami asegura con 11.000 pies la más grande de la historia de la MLS

Inter Miami decidio dar pasos agigantados en su corta historia de un poco más de ocho años desde el domingo 16 de julio de 2023. El equipo rosa presentó a Messi y casi tres años después aseguró con 11.000 pies la más grande de la historia de la MLS.

Con 35 goles para que Inter Miami ganara por primera vez un título de la Liga de Estados Unidos, Lionel Messi creó el preámbulo perfecto para que uno de sus mejores aliados confiara en el equipo con un nuevo contrato por cinco años sin precedentes en la MLS.

Messi sigue brillando en la MLS y en su tercer año se volvió a comprobar que la capacidad del estadio Chase, 21.550 espectadores aproximadamente, se quedó corta. Así que todo está listo para que el Estadio Nu, la nueva casa de Inter Miami, se estrene el 4 de abril. ¡Y no se hará de cualquier forma! Lo harán con un hecho sin precedentes en la historia de USA.

Inter Miami y Messi aseguraron un contrato con 11.000 pies nunca antes visto en la MLS

Así se vería el nuevo estadio de Inter Miami. (Foto: X / @Intermiamicfhub)

Inter Miami y Adidas anunciaron el 24 de marzo una nueva alianza por cinco años. ¿Y de qué se trata? “Como parte del acuerdo, adidas tendrá una fuerte presencia dentro del nuevo hogar de clase mundial de Inter Miami CF, Estadio Nu. Adidas contará con una presencia destacada dentro de la Tienda Oficial de Inter Miami CF en Nu Stadium, que está destinada a convertirse en un destino de retail de primer nivel para los aficionados. La tienda de dos niveles será la más grande de Major League Soccer, con más de 11.000 pies cuadrados“, publicó la página oficial del equipo de Leo Messi y compañía.

ver también El DT de New York City FC y la lección que le quedó tras el gol de Messi: “No es algo que suela pasar”

Video: Así se ve la cancha del nuevo estadio en el que jugará Messi

Un paso más para la nueva casa de Lionel Messi. Cuando Inter Miami enfrente a Austin FC el sábado 4 de abril a las 20:30 ARG, se va a estrenar la cancha del estadio Nu. ¿Cómo va la instalación del césped? Se ve bastante bien. ¡Video!

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En resumen

Lionel Messi impulsó un contrato de cinco años entre Inter Miami y Adidas.

impulsó un contrato de entre Inter Miami y Adidas. El nuevo Estadio Nu de Inter Miami se estrenará el 4 de abril .

de Inter Miami se estrenará el . Adidas abrirá en el estadio la tienda MLS más grande con 11.000 pies cuadrados.

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