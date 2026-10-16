Lionel Messi y los otros cinco jugadores con 1.180 partidos en la historia del fútbol

Olimpo de inmortales en el fútbol. Descubre a Lionel Messi y los otros cinco futbolistas que alcanzaron los 1.180 partidos en la historia.

Los partidos pasan y Lionel Messi siempre encuentra una manera de escribir un capítulo nuevo en la historia del fútbol. En esta ocasión, el ’10’ argentino pasó a integrar la lista selecta de los seis jugadores que alcanzaron los 1.180 partidos. ¿Quiénes son los otros cinco?

Messi encendió las alarmas de un retiro antes de lo pensado luego del fallecimiento de su padre Jorge Messi con unas palabras que recorrieron el mundo entero. “No se qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más“.

Tomó una bocanada de aire profundo, sacó fuerzas de donde quizás muchos no lo hubieran podido hacer, se retiró de la Selección Argentina y siguió jugando en Inter Miami para convetirse en el sexto jugador con 1.180 partidos.

Los seis jugadores con 1.180 partidos en la historia del fútbol

Messi en Inter Miami. (Foto: Getty)

La cuenta de X ‘Inter Miami News Hub’ lo publicó y la inteligencia artificial ‘Gemini’ lo confirmó. Luego de registrar una asistencia en la victoria 2-0 de Inter Miami contra New York City FC, Messi llegó a 1.180 partidos y se unió a Fábio (1.450), Peter Shilton (1.402), Cristiano Ronaldo (1.340 -activo-), Rogério Ceni (1.226) y Luka Modrić (1.180) como los seis jugadores con este hito.

¿Quién anotó más goles a los 1.180 partidos, Messi o Cristiano Ronaldo?

La diferencia fue de 84 goles. Mientras Cristiano Ronaldo llegó a los 1.180 partidos con 850 goles, Lionel Messi alcanzó esta cantidad de encuentros con 934 goles.

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En síntesis