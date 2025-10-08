Llegó a más de 262 mil vistas: El gesto de Messi por la muerte de Miguel Ángel Russo que aplaude el mundo

Son esas noticias que nunca se quisieran dar. El entrenador Miguel Ángel Russo falleció el 8 octubre de 2025 y tal era su importancia en el mundo del fútbol que hasta el mismísimo Lionel Messi tuvo un gesto con la Selección Argentina que aplaudió el mundo y llegó a más de 262 mil vistas.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, publicó la cuenta oficial del equipo argentino en X para confirmar la muerte del entrenador argentino.

Russo fue diagnosticado de cáncer de próstata el 31 de julio de 2017 y, aún así, estuvo sentado en el banco dirigiendo a Millonarios, de Colombia, para que saliera campeón de la Liga Colombiana. Esta enfermedad le afectó la vejiga y siendo entrenador de Boca Juniors se encontraba con licencia médica desde finales de septiembre bajo estrictos cuidados médicos en su casa.

Fuentes familiares le confirmaron a la agencia EFE el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años. Un histórico entrenador pasó a la eternidad y al olimpo del fútbol, así que Messi no dudó en ser parte de un sentido homenaje.

El gesto de Messi por la muerte de Miguel Ángel Russo que aplaude el mundo

Messi rindió homenaje a Miguel Ángel Russo. (Foto Getty Images)

A pesar de que no estaban en un partido oficial y era un entrenamiento para el partido amistoso que van a jugar contra Venezuela este viernes 10 de septiembre a las 20:00 ET (21:00 ARG), la Selección Argentina decidió hacer un minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo y Leo Messi no lo pensó dos veces para tener el gesto de unirse a este homenaje. “Acaba de terminar el entrenamiento de la Selección Argentina que estuvo marcado el cuerpo técnico y el plan hizo por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Se enteraron cuando estaba arrancando el entrenamiento, así que con Scaloni y con Messi tuvieron ese gesto de respeto“, informó el periodista Gastón Edul.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Se peleó con Messi y Luis Suárez, pero ahora rechaza ofertas de España e Irán para jugar en Inter Miami

El sentido mensaje de la Selección Argentina por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca Juniors. QEPD, Miguel”, publicó la cuenta oficial en X de la Selección Argentina.

Encuesta¿En qué equipo fue campeón Miguel Ángel Russo en Colombia? ¿En qué equipo fue campeón Miguel Ángel Russo en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad