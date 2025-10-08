Se peleó con Messi y Luis Suárez, pero ahora rechaza ofertas de España e Irán para jugar en Inter Miami

Inter Miami calienta un fichaje. El retiro de Jordi Alba a finales de temporada obliga a buscar laterales por izquierda en un mercado ni mucho menos sencillo por estas fechas para cualquier entidad del planeta. La llegada de Sergio Reguilón a las filas de Javier Mascherano parece prácticamente un secreto a voces. El ex lateral del Real Madrid cuenta con una historia curiosa cuando hablamos de Lionel Andrés Messi. Se confirma que rechazará ofertas millonarias del fútbol español e igualmente de ligas más que exóticas como lo es la primera división de Irán. Ya le esperan.

“Más información sobre Sergio Reguilón y el Inter Miami, una noticia exclusiva revelada la semana pasada. A pesar de las propuestas de clubes de La Liga y del Persépolis iraní, que ofrecen un salario cercano a los 4 millones de euros netos por temporada…Reguilón le dijo a su agente que solo quiere al Inter Miami. Las negociaciones ya están avanzadas”, confirmaba Fabrizio Romano en sus redes sociales alrededor de una operación que parece prácticamente un secreto a voces. Se espera que con 28 años firme por 3-4 campañas en La Florida.

Persépolis era el equipo detrás de los servicios de este ex lateral de clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United o Tottenham. Hablamos de una entidad que en Oriente Medio supone uno de los gigantes más importantes de la AFC. Los clubes del fútbol español intentaron quedarse con los servicios de un Reguilón que ahora mismo calienta motores para unirse a Lionel Andrés Messi y compañía. Justamente con el argentino, tuvo una de sus primeras grandes noches en cuanto a impacto mediático se refiere.

Nos devolvemos a la temporada 2018 2019. Un Real Madrid abatido por la salida de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane se enfrentaba en semifinales de Copa del Rey al Barcelona. Ganarían los culés, pero la noticia pasaría por un Sergio Reguilón que se encararía con tanto Lionel Andrés Messi como Luis Suárez por todo lo alto y a pesar de su corta edad. En aquellas fechas medios como El Desmarque captaron en imágenes una discusión que ha quedado en el olvido. Muestra la personalidad del nuevo lateral por la izquierda que tendrá Mascherano.

Reguilón ya fue rival de Messi desde el 2019: GETTY

Concretamente, Reguilón se encaró con tanto Messi como con el uruguayo, llamándoles de manera despectiva pulga y conejo. Simplemente un lance del juego y que seguramente ya ha sido olvidado incluso por buena parte de los protagonistas de esta historia. Tras su paso por la Casa Blanca del fútbol y donde el argentino Santiago Solari fue quien le hizo debutar de manera profesional, comenzó una carrera donde también tuvo que defender las camisetas de Sevilla y Brentford antes de quedar como agente libre el pasado verano. Jordi Alba tiene reemplazante y no es otro que un ex Real Madrid que no tuvo problemas en su juventud de encararse con el rosarino.

Messi y su mensaje a Jordi Alba tras el retiro

Se retira uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos. A lo largo de las últimas horas y por medio de sus redes sociales, confirmó que abandonará el equipo de Miami junto a Sergio Busquets cuando termine la temporada. Mensaje de despedida y agradecimiento a una carrera de un sueño se unen por todo lo alto. Messi no se quedó atrás.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… Quién me va a dar los pases atrás ahora???”, es el mensaje público del capitán de a quien fuese también su compañero en Barcelona. Reguilón será su reemplazante.

