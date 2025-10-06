Tras perder la Supporters Shield, esto necesita Messi para romper el récord de Carlos Vela en la MLS

Lionel Andrés Messi se queda sin la Supporters Shield. Inter Miami venció a New England como local por 4-1 en una jornada donde el triunfo de Philadelfia hace que las Garzas no puedan mantener con vida las chances de repetir su último gran título a nivel colectivo. Pero no hay tiempo que perder y La Pulga calienta motores pensando en intentar quedarse con el mayor de los récords individuales de toda la historia de la MLS. Carlos Vela, el único que queda por delante del capitán de la Selección Argentina.

Concretamente, Messi buscará en lo queda de año ser el jugador con más goles aportados a su equipo en una sola campaña de la MLS. Carlos Vela tiene el récord con una actuación de oro en el año 2019 donde entre tantos y asistencias creo un total de 49 goles para LAFC. Terminaría siendo campeón en esa campaña y Lionel Andrés ahora mismo tiene en claro sus cuentas para conseguirlo. El argentino tiene 40 de momento cuando restan los choques con Atlanta y Nashville antes de la llegada de los playoffs.

La Pulga se alista para una Fecha FIFA donde se perderá encuentros con Miami. Todo esto después de una jornada donde llegó a 100 goles creados en Inter entre tantos y asistencias gracias a sus 3 pases de gol vs. New England. Javier Mascherano se rinde a la figura de su estrella, quien en caso de avanzar y avanzar en los playoff contará con oportunidades de peso para superar a Carlos Vela.

Carlos Vela y su récord de 49 aportaciones, próximo reto de Messi: GETTY

“Nos dio la posibilidad de abrir el marcador y luego asegurar el resultado. No solo con el pase a Jordi Alba, sino cuando New England puso el 2-1, y en la siguiente jugada con una asistencia que solo él puede dar. Sigue demostrando su capacidad y, sobre todo, la ambición y las ganas de ir por más”, reflexiones de Javier Mascherano sobre Lionel tras una jornada redonda en lo colectivo y donde solo se escapó la posibilidad de pelear por la Supporters Shield. Lionel se va con Argentina tras alcanzar los 24 goles y 16 asistencias desde el mes de febrero en la MLS. ¿Pasará a Vela?

Mascherano felicita a Philadelfia por la Supporters Shield

Hay un nuevo campeón de la tabla general de la MLS. El año pasado Inter Miami, y con Tata Martino, se quedaba con todo gracias a sus 74 puntos previos a los playoffs. Ahora Philadelfia toma el relevo con 66 unidades y después de derrotar por 1-0 New York City. Consultado por el tema tras la victoria ante New England Revolution, Javier Mascherano elogió a sus rivales por todo lo alto.

“Philadelfia es un merecido ganador, pero también tenía la ventaja de haber jugado quizás 10 partidos menos en todas las competiciones que nosotros. Nos hubiera encantado llegar a la última jornada con opciones de ganar, pero esto no cambia nuestro objetivo en absoluto. Queremos terminar lo más arriba posible y llegar a los playoffs en la mejor posición posible”, declaraciones de un Mascherano que lentamente ya piensa en la fiesta de los playoff de la MLS.

