‘El Pibe’ Valderrama elogia al “raro” Luis Díaz que hizo lo que Messi y Cristiano no lograron

Luis Díaz volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada futbolera en Europa al ser la gran figura de la victoria de Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga con dos goles y una asistencia, por lo que Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se animó a elogiar su faceta de ser raro porque hizo lo que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no lograron.

La lógica en el fútbol dicta que ante la llegada a un nuevo equipo se requiere un periodo de adaptación para expresar la mejor versión. Al mismísimo Leo Messi le pasó cuando en el 11 de agosto de 2021 fue presentado en París Saint-Germain.

A pesar de que Messi terminó ganando tres títulos en PSG (dos ligas y una Supercopa) y registró 32 goles y 34 asistencias, el ’10’ argentino le confesó al canal ‘beIN Sports’ que “la verdad es que fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. A pesar de tener gente que conocía en el vestuario y tener relación con ellos, me costó adaptarme al nuevo cambio, llegar tarde y no tener pretemporada. Bueno, adaptarme al nuevo club, a una nueva forma de jugar, a mis nuevos compañeros, y a la ciudad al principio fue muy difícil para mí y para toda mi familia”.

Cristiano Ronaldo también tuvo su periodo normal de adaptación. Cuando llegó con 18 años a Manchester United le costó adaptarse en los primeros dos años, anotó 9 goles y era demasiado individualista. Luego explotó en 2006 y llegó a anotar 42 goles en la temporada 2007–08. Al que no le pasó esto fue a Luis Díaz, según explicó ‘El Pibe’ Valderrama.

‘El Pibe’ Valderrama reveló lo que hizo Luis Díaz que Messi y Cristiano no lograron

Carlos El Pibe Valderrama elogió a Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“¡Ese man es raro! No porque él se adaptó rápido en todas partes que fue. Fue a Porto y se adaptó rápido, fue a Liverpool y rápido. Ahora, llegó también (…) Es raro por eso porque siempre uno llega y mierd… Se tiene que adaptar. No el man no porque pasó. Fue a Portugal y fue rápido, fue a Inglaterra y fue rápido, y aquí (Alemania) llegó más rápido porque ya tiene más experiencia”, respondió Carlos Valderrama cuando en la emisora ‘Futbol de Primera’ le preguntaron si lo sorprendió lo rápido y bien que se había adaptado Díaz a Bayern Múnich y a la Bundesliga.

¿Quién tiene más asistencias en la Selección Colombia, Luis Díaz o Carlos Valderrama?

Mientras Carlos ‘El Pibe’ Valderrama registró 24 asistencias en 111 partidos con la Selección Colombia, Luis Díaz acumula seis pases gol en los 66 partidos que lleva con la selección colombiana.

