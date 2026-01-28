Es la revelación de Barcelona esta temporada: “Sería suplente para que volviera Messi”

La imagen de Lionel Andrés Messi continúa más que viva por una ciudad de Barcelona donde en este momento se preparan para la última jornada de la fase regular de la Champions League. En plena previa del choque ante Copenhague, una de las grandes revelaciones del conjunto culé en lo que vamos de temporada, explica su deseo de que el argentino pueda tener uno segundo ciclo al frente del club de su vida. Fermín López no duda.

“Si dependiera de mí fichar a alguien para el Barca, ficharía a Leo Messi. ¡Si me sientan en el banco por Messi, que así sea!”, comentaba el centrocampista de 22 años en las últimas horas y a la espera de un encuentro frente a Copenhague donde deberán conseguir los 3 puntos para soñar con meterse en la fase de octavos de final de manera directa. La imagen del argentino continúa más que viva en la ciudad condal.

Fermín es solamente uno de los ejemplos de esos centenares de jóvenes que en la cantera de Barcelona se vieron marcados por la imagen de Messi. No llegó a coincidir sobre el césped con el argentino producto de su debut en apenas el año 2023. En lo que vamos de temporada López acumula un total de 10 goles y 10 asistencias en 25 partidos. Solamente en las Grandes Ligas jugadores como Luis Díaz, Lamine Yamal o Michael Olise le igualan.

Por supuesto que todo puede ocurrir, pero la realidad apunta en un sentido diferente al de sus deseos. No solamente Barcelona no tiene en este momento en su cabeza volver a incorporar a Lionel Andrés Messi sino que el argentino viene de renovar su contrato con Inter Miami en una operación absolutamente vital de cara al futuro. Como mínimo y hasta el invierno del año 2028, se espera que el rosarino únicamente juegue por una MLS revolucionada alrededor de su figura.

Agosto del 2021 fue el momento de un divorcio donde las promesas de renovación por parte de Joan Laporta y la lastrada economía de Barcelona se interfirieron con lo que era una carrera absolutamente perfecta por el Camp Nou. Incluso y casi 5 años después de aquel momento donde los cimientos del fútbol llegaron a moverse, jugadores del actual equipo de Hansi Flick como Fermín López sueñan con tener algún día la posibilidad de incorporar al argentino nuevamente en las filas del club.

Fermín, a un paso de renovar con Barcelona

Como decimos, se trata de uno de los futbolistas más importantes de este Barcelona que comanda LaLiga y que en territorios como la Champions sueña nuevamente con ser campeón. Ya ganó la Supercopa de España frente al Real Madrid e incluso se mantiene con vida en una Copa del Rey donde los merengues ya no hacen parte de la carrera por el título. El centrocampista renovaría hasta el verano del año 2031.

“Sí, las cosas van bastante bien, todavía hay algunas cosas por resolver, pero tengo la intención de quedarme en el Barça, que es lo más importante para mí. Y la verdad es que espero que suceda pronto y estoy muy feliz”, comentaba igualmente Fermín alrededor de un acuerdo de renovación que se espera que más pronto que tarde sea oficial en todos los sentidos.

