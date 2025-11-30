Es tendencia:
La respuesta de 6 palabras de Messi a la advertencia que Müller le hizo para la final de la MLS

Messi no se quedó callado y dejó una frase demoledora tras el mensaje de Müller sobre la final de la MLS Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps.

Por Julio Montenegro

Lionel Messi y Thomas Müller jugarán la final de la MLS Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps.
© Getty ImagesLionel Messi y Thomas Müller jugarán la final de la MLS Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps.

Esta final ya se empezó a calentar. Lionel Messi y Thomas Müller serán las dos grandes figuras del partido que definirá al campeón de la MLS 2025, y para empezar a palpitar el encuentro aparecieron mensajes cruzados. El alemán advirtió y el argentino respondió con seis palabras.

Leo Messi llega encendido. Con una asistencia en la victoria 5-1 contra New York City FC que proclamó a Inter Miami como campeón de la Conferencia Este, el ‘10′ argentino llegó a cinco asistencias y seis goles en los Playoffs de la MLS 2025.

Thomas Müller está jugando su primera temporada no completa de la MLS, y luego de registrar siete goles y tres asistencias en los 541 minutos que jugó con Vancouver Whitecaps en siete partidos de temporada regular, lleva una anotación en los Playoffs antes de la final que va a jugar contra Messi e Inter Miami.

Messi y una firme respuesta a la advertencia que Müller le hizo para la final de la MLS

Messi se encontrará con Müller en la final de la MLS. (Foto: Getty Images)

A Müller le preguntaron por lo que significa encontrarse con Lionel Messi en la final de la MLS y no dudó en enviarle un mensaje de respeto a Leo con una épica reacción, pero también le hizo una advertencia diciendo que “aquí vamos” por el título con Vancouver Whitecaps. ¿La mejor forma de responderle? Con las siguientes 6 palabras que publicó Messi en Instagram para motivar a todo Inter Miami: “Todavía nos queda un pasito más”.

Mensaje de Messi para la final de la MLS. (Foto: Instagram / @leomessi)

Llegó a más de 430 mil vistas: La reacción de Thomas Müller cuando le nombraron a Messi

¿A cuántos títulos llega Lionel Messi si gana la MLS 2025?

Si Inter Miami le gana a Vancouver Whitecaps la final de la MLS 2025, que se jugará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 14:30 ET (16:30 ARG), Messi llegará a los 48 títulos como profesional que se distribuyen de la siguiente manera:

  • FC Barcelona (35): 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 UEFA Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.
  • Paris Saint-Germain (3): 2 Ligue 1 y 1 Supercopa de Francia
  • Inter Miami (4): 1 Leagues Cup, 1 Supporters’ Shield (MLS), 1 Conferencia Este (MLS) y una MLS (2025 si la gana).
  • Selección Argentina (6): 1 Copa del Mundo (2022), 2 Copa América (2021, 2024),1 Finalissima (2022), 1 Mundial Sub-20 (2005) y una Medalla de Oro en Juegos Olímpicos (2008).

Encuesta

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en los Playoffs de la MLS 2025?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

  • Thomas Müller le advirtió a Messi con un “aquí vamos” por el título con Vancouver Whitecaps en la final.
  • Lionel Messi respondió la advertencia de Müller con el mensaje: “Todavía nos queda un pasito más“.
  • Messi registró cinco asistencias y seis goles en los Playoffs de la MLS 2025 con Inter Miami.
Julio Montenegro
