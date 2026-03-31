La jugada de Messi que, sin tocar el balón, desafió la lógica y le dio la vuelta al mundo

Siempre que hay un partido con la presencia de Messi, algo bueno pasa. Y esta no fue la excepción. La Selección Argenitna jugó el primero de los partidos amitosos que tenía para la fecha FIFA de marzo y Leo desafió a la lógica sin tocar el balón con un jugada que le dio la vuelta al mundo.
A pesar de que Lionel Messi empezó como suplente en el partido entre Argentina y Mauritania del 27 de marzo, la entrada en calor con las tribunas del estadio La Bombonera cantando su nombre, fueron el preambulo perfecto para lo que estaba a punto de suceder.
El cartel electrónico se encendió con el número ’10’, Messi entró por Nicolás González para el inicio del segundo tiempo y la lógica iba a ser desafiada. A pesar de que Argentina iba ganando 2-0 y el nivel iba a bajar de manera susancial, Leo demostró que se puede marcar diferencia sin tocar el balón.
Video: Messi desafió la lógica con una jugada sin tocar el balón
Messi en la victoria de Argentina ante Mauritania. (Foto: Getty Images)
Durante la victoria de Argentina 2-1 ante Mauritania, Lionel Messi decidió cobrar rápido una falta, le dio un pase a Rodrigo De Paul y aquí llegó el desafío a la lógica. El ’10’ argentino buscó la pared y, sin tocar el balón, hizo que dos rivales siguieran su movimiento mientras que la pelota iba en dirección opuesta a su carrera para que terminara en uno de sus compañeros. ¡Video!
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¿Cuando debutan Argentina y Messi en el Mundial 2026?
La Selección Argentina quedó en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Jordania, Austria y Argelia. Leo Messi y compañía debutan el martes 16 de junio ante Argelia a las 22:00 ARG en el estadio Arrowhead, de Kansas – Estados Unidos.
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En síntesis
- Lionel Messi generó una jugada viral sin tocar el balón ante Mauritania el 27 de marzo.
- El 10 arrastró a dos rivales con su movimiento durante la victoria 2-1 de Argentina.
- Argentina debuta ante Argelia el martes 16 de junio en el Mundial 2026.