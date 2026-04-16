Beckham explicó la verdad detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami de Messi

En charla con CBS Sports, David Beckham fue tajante alrededor de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami. Guillermo Hoyos es el nuevo entrenador de un equipo que ha vivido algunas de sus horas más revueltas a lo largo de las últimas jornadas. El británico explicó los motivos detrás de la partida del argentino del banquillo que comandaba a Lionel Messi.

“Con Javier dejándonos hace dos días, eso es difícil. Vino la temporada pasada y ganó nuestro primer campeonato. Es una persona increíble, un buen entrenador, los jugadores lo amaron, pero obviamente estas cosas suceden en los clubes de fútbol”, empezaba Beckham. El directivo descarta a corto plazo cualquier tipo de desgaste de su relación personal con Mascherano e igualmente desmiente las versiones publicadas en la prensa estadounidense.

No han sido horas fáciles para el equipo de Miami. Diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales hablaban de una relación tensa entre Mascherano y el propio club. Cuestiones como el fichaje de Rodrigo De Paul, las inversiones en la ventana de incorporaciones y la exigencia del último semestre, vitales para entender esto. Beckham, sin embargo, prefiere pasar página.

“Tenemos que avanzar y tenemos que encontrar a un nuevo entrenador en algún momento, pero ahora mismo tenemos que dejar que las cosas se asienten. Pero como dije, somos un equipo, siempre hay desafíos”, terminaba el británico alrededor del cambio de mando en el plantel profesional. Ahora mismo Inter Miami se encuentra tercero en la Conferencia Este de la MLS y en posiciones de playoffs.

Beckham agradeció a Mascherano por su tiempo en Inter Miami: GETTY

Sobre el impacto que tendrá todo en el club, Beckham asegura que se viven meses históricos en la entidad: “Construir el estadio en el tiempo que queríamos tomó 16 meses, créanlo o no. Desde el inicio hasta el comienzo del primer partido, la semana pasada, tomó 16 meses, así que eso tuvo sus desafíos. Y por supuesto, cuando firmas al mejor jugador que jamás haya jugado, ese es el mayor desafío. Sin dudas, firmar a Leo Messi fue mi momento más orgulloso en este club de fútbol”.

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“Inter Miami es uno de los 10 mejores del mundo”

Hoyos arranca su ciclo este día sábado. Lo hará en la visita a la ciudad de Colorado, donde intentará seguir sumando puntos antes del parón por la Copa Mundial. Fue respetuoso a la hora de ser consultado por Javier Mascherano y elogió el presente de la institución, situándola dentro de las más importantes del panorama internacional.

“Estamos en uno de los diez mejores clubes del mundo. Tenemos una proyección muy alta. Es una inmensa bendición estar aquí. Es un equipo que es ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia”, palabras de un Guillermo Hoyos que, hasta nuevo aviso, es el nuevo mandamás de la plantilla. Lionel Messi lo conoce de sobra por sus tiempos juntos en Barcelona.

Datos claves

David Beckham descartó cualquier tipo de conflicto personal tras la renuncia de Javier Mascherano .

descartó cualquier tipo de conflicto personal tras la renuncia de . El nuevo estadio del Inter Miami fue construido en un tiempo récord de 16 meses .

fue construido en un tiempo récord de . Guillermo Hoyos debutará como entrenador este sábado en la visita del equipo a Colorado.