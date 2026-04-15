Descubrió a Messi y ahora será su DT en Inter Miami: “Es una bendición dirigir al mejor futbolista de la historia”

Javier Mascherano no es más el entrenador de Inter Miami. Su salida supone un huracán en todos los sentidos para el vigente campeón de la MLS. Guillermo Hoyos, descubridor de Messi en su día por la ciudad de Barcelona y actual director deportivo de la entidad de David Beckham, tomará las riendas del club hasta nuevo aviso. Ya dejó sus primeras declaraciones sobre el reto que le viene por delante.

“Yo creo que la decisión de Javier es propia y tendrá sus motivos. Desde acá solo podemos agradecerle por este año y medio que trabajó con nosotros, fuimos campeones. Realmente no puedo decir mucho más de la salida de Mascherano”, explicaba Guillermo Hoyos ante las cámaras del equipo de Miami. Los medios oficiales fueron los primeros en darle voz al nuevo mandamás de la plantilla de Florida.

Hablar de Guillermo Hoyos supone hablar directamente de Messi. Hablamos del exdirector de las juveniles de Barcelona a inicios del siglo XXI. Muchos le apodan en la ciudad condal como el descubridor de Lionel gracias a la cercanía que tuvo en su día con el entorno del rosarino y por las apuestas personales que hizo por el zurdo más de 25 años atrás. Se encuentra ante el reto de su vida y lo sabe en todos los sentidos.

“Afronto esto con ilusiones y sueños. Hemos estado siempre en el fútbol. He sido jugador, director deportivo y ahora entrenador. Es una oportunidad de oro. Es una bendición estar aquí. Quiero agradecer a quienes confiaron en mí. Esperemos hacerlo bien en lo humano y deportivo. Llegaremos a Colorado con un equipo que exige. Inter Miami tiene que salir a jugar y ganar con el mejor de la historia. Tiene que ser nuestra forma de vivir”, más reflexiones de un Hoyos emocionado por el reto que le viene por delante. No dirigía desde 2023, cuando tomó las riendas del Oriente Petrolero.

🗣️ Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

A corto plazo, Guillermo Hoyos tendrá que seguir afianzando la posición del equipo de Miami en cuanto a la MLS se refiere. Ahora mismo las Garzas ocupan la casilla número 3 de la Conferencia Este con un total de 12 puntos de 21 posibles. A sabiendas de que ya no tendrán participación en la Concachampions, se espera que buena parte de los esfuerzos del club pasen por afianzar su posición en la lucha por los playoffs antes de la llegada de la Copa Mundial. El descubridor de Messi en Barcelona toma las riendas de un equipo en shock tras la salida de Mascherano.

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“Hoyos es como un padre para mí”

Para que nos hagamos una idea del impacto de Hoyos en la vida de Messi solo tenemos que volver al pasado. Concretamente, el 25 de septiembre de 2005, en el auditorio Carlos Ortiz de La Voz del Interior, se presentaba el proyecto Rumbo a la Excelencia Deportiva y Humana (Redh) con ambos nombres atendiendo a la prensa. La Pulga hablaba así de quien ahora es su nuevo DT.

“He was always like a fútbol father.”



That was Lionel Messi’s description years ago of his relationship with Guillermo Hoyos — the coach who guided him at La Masia as a youth and who is now Inter Miami’s interim manager.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/uhC5wuet6b — Franco Panizo (@FrancoPanizo) April 14, 2026

“Fue mi papá futbolístico… Me ayudó muchísimo desde que llegó a Barcelona, en todo momento estuvo conmigo… Me aconsejaba, me enseñó cosas e hizo todo lo posible para que yo pueda estar donde estoy, en Primera División”, palabras de La Pulga en aquella jornada. 21 años después, tendrán nuevamente la chance de trabajar juntos en el día a día del Inter Miami.

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Ya suenan candidatos para reemplazar a Mascherano

Medios de comunicación como Diario AS ya hablan de una amplia parrilla de posibles reemplazantes. Se habla de Xavi Hernández en clave Barcelona, también de nombres como el de Marcelo Gallardo o Ernesto Valverde junto al de Lionel Scaloni en caso de que el entrenador de Argentina abandone la Albiceleste tras una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Se espera que como mínimo por un periodo de 10 días, Guillermo Hoyos tenga la posibilidad de darle su propia impronta a un equipo donde Mascherano ya se despidió en redes sociales.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro”, reflexiones del Jefecito, quien se va del club con el título de la MLS 2025 bajo el brazo.

Datos claves

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami tras ganar la MLS 2025 .

renunció como entrenador del tras ganar la . Guillermo Hoyos , exdirector de juveniles del Barcelona, asumió como técnico interino del club.

, exdirector de juveniles del Barcelona, asumió como técnico interino del club. Lionel Messi calificó históricamente a su nuevo entrenador como su “papá futbolístico”.