Benzema, entre el retiro o enfrentar a Messi: sólo podría jugar en 4 clubes de la MLS tras su salida de Arabia

Todo están habilitados para una operación de este tipo. Benzema, tras dejar Arabia, se debate entre el retiro y la MLS de Messi.

El futuro de Karim Benzema se encuentra lejos de Arabia Saudita. Al-Hilal no disfrutará más del segundo gran fichaje del fútbol de Oriente Medio tras la llegada de Cristiano Ronaldo al país en el año 2022. El francés se marcha de la ciudad de Riad con la posibilidad de abandonar la actividad mientras desde la MLS también se sueña con su fichaje. Solo cuatro equipos tienen la normativa del torneo de los Estados Unidos de su lado pensando en su incorporación.

La mala relación entre Benzema y el equipo más popular de Arabia Saudita venía acrecentando los roces en los últimos meses. Finalmente, el jugador se ha desincorporado de un equipo que ya ha fichado a su reemplazante con la adquisición de Gabriel Martinelli. De momento, en Europa descartan que se pueda unir a otros equipos del torneo como Al-Ittihad o Al-Shabab.

Fuentes como Fabrizio Romano señalan a la MLS como la única que podría evitar que Karim Benzema se retirase del fútbol profesional a sus 38 años. Si bien se señala que otras ofertas de ligas de segundo o tercer orden podrían aparecer, es el fútbol de los Estados Unidos el que pica en punta a la hora de intentar convencerle de mantenerse en activo. Es aquí donde entran solo cuatro equipos bajo la normativa actual que existe en la Major League Soccer.

La plaza de Designated Player es la clave. Hablamos de la normativa con la cual los equipos de la MLS pueden traer a figuras europeas con sueldos extraordinarios sin que estos afecten el Fair Play Financiero de cada una de las franquicias. A día de hoy, solamente cuatro equipos tendrían plazas disponibles para intentar acometer el fichaje de Benzema. Atlanta, Sporting Kansas City, Charlotte y Austin FC son los señalados.

Benzema y Messi no se miden desde 2022: GETTY

A sus 38 años, el delantero francés espera. Se unió al fútbol de Arabia Saudita en el verano del año 2023 y tras convertirse en el máximo ídolo del Real Madrid post Cristiano Ronaldo. En su paso por Oriente Medio acumuló un total de 66 goles y 23 asistencias de la mano de 3 títulos de nivel colectivo. Todavía no se ha revelado de manera pública cuál sería el equipo de los Estados Unidos interesado en sus servicios.

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Benzema siempre ha elogiado a la MLS

“Amo a Estados Unidos. El fútbol es cada vez mejor allí. Pero, ¿te estoy diciendo que firmaré allí? ¡De momento, estoy en Madrid!”, declaraba a ESPN en el año 2021, 24 meses antes de dejar la Casa Blanca del fútbol. Dos años más tarde llegaría la posibilidad de unirse a Arabia Saudita en un acuerdo histórico y que traería muchas más figuras. Benzema siempre ha dejado en claro que no forzará su cuerpo y mente si no se siente plenamente motivado para hacerlo.

En aquellas declaraciones dejó claro que lo físico es vital para entender cómo seguirá su carrera. Los problemas en su salida de Arabia Saudita jamás pasaron por el tema corporal. Quien quiera seducirle desde los Estados Unidos tendrá que ofrecerle un contexto tanto deportivo como económico que satisfaga las necesidades de uno de los mejores delanteros del siglo XXI.

Datos claves

Karim Benzema se desvinculó del Al-Hilal de Arabia Saudita a sus 38 años.

se desvinculó del Al-Hilal de Arabia Saudita a sus 38 años. Solo cuatro clubes de la MLS cuentan con plaza libre de Designated Player disponible.

de la MLS cuentan con plaza libre de Designated Player disponible. El delantero francés registró 66 goles y 23 asistencias durante su paso por Oriente Medio.