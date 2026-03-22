Con tan solo 13 minutos en cancha, James generó esto en el técnico de Minnesota United: “Fantástico”

La notificación llegó a los celulares, sintonizaron el canal y la pelota empezó a rodar para esperar cuándo se daría el debut de James Rodríguez en condición de local. Al final, solo terminó jugando 13 minutos ante Seattle Sounders, pero eso no impidió que Cameron Knowles, técnico de Minnesota United FC, reaccionara con un “fantástico”.

James no la tiene nada fácil para brillar en Minnesota United FC y esto se vio reflejado con los 26 minutos que jugó en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps. Había que levantar la cabeza y ’10’ de la Selección Colombia estuvo cerca, muy cerca de ser clave para cumplir este objetivo.

El cartel eléctronico se encendió con el número ’10’ al minuto 32 del segundo tiempo y James Rodríguez debutó en el estadio Allianz Field. Iba a jugar tan solo 13 minutos, pero con el 100 por ciento de acierto en los 10 pases que intentó en campo rival y dos pase clave, hizo reaccionar al entrenador Cameron Knowles.

La reacción del DT de Minnesota a los 13 minutos de James Rodríguez: “Fantástico”

Cameron Knowles elogió el rendimiento de James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“Fantástico. Quiero decir, ya sabes, entran los chicos, quieres cambiar el partido. Tuvieron grandes momentos. James entra y le pasa el balón a Anthony Markanich y estuvimos muy cerca. Tuvimos buenas oportunidades. Otra en transición. Así que eso es lo que quieres. Quieres que entre el suplente. Quieres estar en posición de ganar el partido cuando entran y lo estábamos, pero no pudimos encontrar ese gol”, confesó el técnico de Minnesota United FC.

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Cameron Knowles explicó por qué tardó tanto en hacer el cambio de James Rodríguez

Luego del empate 0-0 entre Minnesota United y Seatle Sounders por la quinta fecha de la MLS, a Cameron Knowles le preguntaron por qué le dio ingreso a James Rodríguez hasta el minuto 32 del segundo tiempo. “Hablamos como cuerpo técnico sobre cómo creemos que se dirige el partido y esa es la decisión que tomamos esta noche (22 de marzo). Creo que se vio su impacto cuando entró al partido. Y creo que las oportunidades que creó, son las oportunidades que podemos aprovechar para marcar y ganar el partido“, afirmó el DT de Minnesota United.

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