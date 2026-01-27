El anuncio de Conmebol que pone a Messi más cerca de jugar la Copa Libertadores

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sigue dando pasos firmes para que Lionel Andrés Messi pueda disputar la Copa Libertadores de América. Desde Inter Miami ya se habían manifestado de manera contundente a partir de las declaraciones de Jorge Más sobre el deseo de Las Garzas de participar en el máximo torneo de clubes del continente. Por Luque y en Paraguay, dejan la pelota en el bando de CONCACAF.

“Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial…La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf“, reflexiones de Alejandro Dominguez, presidente de Conmebol, en las últimas horas.

Recordemos que durante buena parte del Siglo XXI, equipos tanto mexicanos como de Estados Unidos participaron en diferentes ediciones de las competiciones de Conmebol. A partir del año 2017 se rompió una relación que muchos entendían como beneficiosa a nivel competitivo para CONCACAF y un salto económico para el torneo del sur del continente. Diferentes cuestiones alrededor de normativas y calendario terminaron de frustrar una unión que de momento Alejandro Domínguez no descarta que pueda volver a existir.

Incluso recordemos que equipos de CONCACAF como Chivas de Guadalajara o Tigres ya alcanzaron la final de la Copa Libertadores. Algo que dio para diferentes escenarios polémicos, como que el equipo de Monterrey no pudiese disputar, pese a ser el mejor equipo de la fase de grupos, la final de vuelta como local. Aquella edición frente a River Plate terminó de culminarse en el estadio Monumental, favoreciendo a los argentinos en un choque que terminaría con goleada en contra del club de la Liga MX.

Domínguez no cierra la puerta a Messi en la Libertadores: GETTY

Habrá que ver si en 2027 se puede terminar de dar una unión que tendría a Messi como bandera deportiva y económica. Por lo pronto, en esta temporada Lionel Andrés disputará encuentros de la Concachampions e igualmente una edición de la MLS donde producto el calendario de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, tendrá más encuentros que nunca en el menor tiempo posible. De momento desde Conmebol, Alejandro Domínguez no cierra la puerta a un escenario donde ver al argentino por Sudamérica a nivel de clubes, ni mucho menos se encuentra descartado.

Inter Miami dejó en claro que se ve en la Libertadores

Jorge Más, propietario del equipo de La Florida, fue una de las primeras voces que a gran escala pidió de manera contundente que los conjuntos de la MLS puedan disputar un certamen que entiende como un salto a nivel competitivo como económico. De momento desde Conmebol ni mucho menos se muestran cerrados a dicha propuesta. El impacto financiero de ver a Messi en los estadios del sur del continente es simplemente incalculable.

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga…Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo…He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, reflexiones de Más en medio de una serie de reuniones y trámites que en la sombra, veremos si pueden darnos a Lionel Andrés en territorio sudamericano.

