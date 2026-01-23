A un mes del inicio de la MLS, estos son los grandes fichajes del torneo para competir con Messi e Inter Miami

La MLS se sigue moviendo alrededor de un mercado de fichajes donde no solamente Inter Miami de Lionel Andrés Messi mueve ficha de cara al llegar de la mejor forma posible el fin de semana del 22 de febrero. Estas son algunas de las principales incorporaciones que ha hecho el certamen para intentar quitarle al proyecto de Javier Mascherano y David Beckham su segunda corona.

A nivel general hablamos de un torneo que hasta la fecha registra un total de 404 jugadores que abandonaron el torneo en relación a la última temporada. Han llegado un total de 369 caras nuevas en un gasto en fichajes que supera los 101 millones de dólares. Estas son las principales caras del torneo para intentar quitarle a Lionel Andrés Messi su segunda corona en el fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por la ciudad de Chicago destaca el fichaje desde Porto del mediocampista ofensivo de apenas 27 años Andre Franco. Por Atlanta United la inversión llega a los 4.3 millones de dólares con fichajes como el de Tomas Jacob e igualmente con la llegada de Steven Alzate desde Hull City de la segunda división británica. Si pasamos a la ciudad de Orlando, clásico rival de Lionel Andrés Messi en la MLS, surge el fichaje por 3.4 millones de dólares del ex extremo izquierdo del Bahía Tiago.

Al norte del torneo, New York City cerró la incorporación de Nicolás Fernández Mercau desde Elche en España por un total de 8 millones de dólares. Mateusz Bogusz es nuevo futbolista del Dynamo tras llegar desde Cruz Azul por 6.5 millones de dólares. En Charlotte, Pep Biel arriba desde el Olympiacos de Grecia por un total de 3,5 millones de euros. Es una de las compras más caras en la historia de la entidad.

Por último pero no menos importante, aparece la llegada de Paxton Aaronson a la ciudad de Colorado desde Frankfurt por sumas cercanas a los 7 millones de dólares. Estas son de momento las grandes operaciones a nivel de mercado que ha hecho una MLS que a lo largo de las últimas horas confirmó que el torneo tendrá su ventana de incorporaciones abierta hasta el mes de marzo. Se pretende con ello aprovechar la superioridad económica sobre diferentes torneos sudamericanos, así como competir con Arabia Saudita por otras incorporaciones que pueden aparecer en el radar.

Javier Mascherano, tajante sobre el futuro de Luis Suárez

La posible llegada de Germán Berterame pone en el foco al delantero uruguayo para diferentes medios. Se espera que el argentino nacionalizado mexicano ocupe un lugar de peso en el ataque de Inter Miami. Mascherano no quiso, ni negó los rumores, pero envió un mensaje pensando en que rol tendrá Luis Suárez en toda esta ecuación.

“Luis es un jugador importante para el club, y lo seguirá siendo. Cuando comencemos la pretemporada, todos empezarán desde cero. Evaluaremos el nivel de cada jugador y pondremos el equipo más competitivo posible en el campo…Queremos un equipo competitivo. Lo que puedo decir es que algunos jugadores ya han llegado, y seguro que otros llegarán”, reflexiones de Mascherano a un mes del inicio de la MLS.

