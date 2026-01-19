Debutó en Real Madrid, peleó con Messi en un Clásico y confiesa su emoción de llegar a Inter Miami: “Es un sueño estar con Leo”

Inter Miami continúa con una pretemporada cargada de fichajes y donde se pretende por todo lo alto seguir manteniendo la hegemonía en la MLS. Sergio Reguilón, uno de los últimos nombres en sumarse a las filas de Javier Mascherano, ya festeja su unión con Lionel Andrés Messi después de algunos choque cuando el español disputaba sus primeros partidos contra el Real Madrid.

“Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, cómo calienta, es una pasada para cualquier futbolista…Me recibieron mucho mejor de lo que me esperaba, todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños”, reflexiones del lateral español en sus primeras palabras por Miami. Es uno de los grandes fichajes de lo que vamos de año en USA.

Recordemos que Reguilón debutó en una temporada 2018-2019 donde Real Madrid sufrió una crisis bastante similar a la que tiene en estas fechas. Por entonces el entrenador era Santiago Solari y el argentino le entregó un joven Sergio la posibilidad de enfrentar a Barcelona en algunas de las horas más bajas del proyecto. Como trascendería años atrás, tendría diferentes encontrar sus coles y Luis Suárez, que habrán quedado en el pasado. Palabras de feo o en burla al argentino con la palabra pulga, atrás en pro del colectivo.

El lateral español llega al sur de los Estados Unidos de Norteamérica después de una carrera entre LaLifa española y diferentes conjuntos de la Premier League. Se encontraba libre tras la finalización de su contrato con Tottenham y después de un ciclo que ni mucho menos por Brentford o Manchester United le permitió recuperar la sensaciones del inicio de su carrera. Llega para tomar la batuta de un Jordi Alba, que se despidió del fútbol y de la ciudad de Miami, como vigente campeón de la Major League Soccer.

Reguilón y Messi, de rivales a compañeros en solo 7 años: GETTY

“Jordi es irreemplazable, es el mejor lateral izquierdo de la historia de España”, más reflexiones de un Reguilón que pronto tendrá minutos en la pretemporada de Macherano. Se vienen partidos en Colombia y Ecuador para alistarse para una campaña donde se defenderá la primera gran corona del proyecto de David Beckham.

Publicidad

Publicidad

¿Inter Miami à la Copa Libertadores?

Jorge Más fue consultado alrededor de la posibilidad de que el equipo de Messi, si pudiese participar en el mayor torneo de clubes de Sudamérica. La idea no es mucho menos nueva, pero ya se encuentra en la mira de diferentes actores del fútbol norteamericano. Sus declaraciones son tajantes.

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga…Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, reflexiones del directivo sobre las charlas que también confesó haber tenido con Alejandro Dominguez sobre el tema.

Datos claves

Sergio Reguilón es nuevo jugador del Inter Miami y se unió al equipo de Javier Mascherano como agente libre.

es nuevo jugador del y se unió al equipo de como agente libre. El lateral español llega para ocupar el lugar de Jordi Alba , quien se despidió del club y del fútbol profesional.

, quien se despidió del club y del fútbol profesional. Inter Miami realizará una gira de pretemporada por Colombia y Ecuador para defender su título de la MLS.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi le rechazó un contrato de 1400 millones por Inter Miami, pero mantiene su ilusión de contratarle: “Le ofrezco lo que quiera”