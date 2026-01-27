Premier League: la mala noticia que recibió el Manchester United tras vencer al Arsenal

El Manchester United no solo que logró salir ileso de los partidos con el Manchester City y con el Arsenal, segundo y primero, respectivamente, de la tabla de posiciones de la Premier League, sino que al obtener 6 de 6 puntos posibles se entusiasma con lo que puede llegar a ser una seguidilla significativa de victorias que lo acoplen a la pelea por el título en las últimas jornadas.

Claro, es que The Reds Devils solo tienen que concentrarse en la liga inglesa, porque no tienen compromisos internacionales (no clasificó a la Champions League ni a la Europa ni Conference League). De hecho, tampoco tiene otras distracciones en el plano local, dado que de la EFL Cup lo echó el Grimsby Town (de la cuarta categoría) y de la FA Cup lo desplazó el Brighton.

Por lo que las fuerzas del Manchester United están fijadas en seguir recolectando puntos de a tres en el campeonato doméstico. No obstante, en las últimas horas brotó una noticia en el plantel de Michael Carrick que atenta contra la posibilidad de añadir la tercera victoria consecutiva.

Se trata de la lesión en el tendón de la corva de Patrick Dorgu. El danés necesitó ser reemplazado a falta de nueve minutos para el final del encuentro con el Arsenal en el Emirates Stadium el último domingo. En ese momento se creyó que solo se trataba de un calambre, pero tras los chequeos médicos se confirmó que el cuadro es mucho más grave.

En principio, el lateral izquierdo, que fue clave vs. Manchester City y Arsenal (marcó un gol en cada uno de los compromisos), precisará de 10 semanas de inactividad para recuperarse. Es decir, se ausentará, por lo menos, por los próximos 8 partidos del Manchester United por la Premier League y volvería vs. Chelsea el 18 de abril.

Todos los partidos que se perdería Patrick Dorgu del Manchester United

Si se tiene en cuenta que recién volvería a estar a disposición de Michael Carrick a mediados de abril, Patrick Dorgu se ausentaría en los siguientes encuentros: Fulham (1/2), Tottenham (7/2), West Ham United (10/2), Everton (23/2), Crystal Palace (1/3), Newcastle (4/3), Aston Villa (14/3), Bournemouth (20/3) y Leeds (11/4).

Patrick Dorgu, baja sensible también para la Selección de Dinamarca

Además, Dorgu no podrá estar para pelear con la Selección de Dinamarca uno de los cupos del Repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado danés enfrentará a Macedonia del Norte el 26 de marzo y si gana chocará contra el ganador de la llave que protagonizarán República Checa e Irlanda. Por cierto, el que se quede con el pasaje, conformará el Grupo A de Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

