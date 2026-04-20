Como ocurrió con Inter Miami, Messi ya convierte al Cornellá en uno de los clubes con más seguidores de España

Pasó en el Inter Miami y ahora en Cornellà. La llegada de Lionel Messi al club de la quinta división española ya tiene sus primeros efectos colaterales. En menos de una semana, el argentino ha logrado convertir a la entidad en el tercer equipo con más seguidores de toda Cataluña y en uno de los primeros 50 del panorama nacional español. La “Pulga” lo revoluciona todo.

Desde que se anunciase la compra, el Cornellà no ha dejado de crecer. En este momento, incluyendo todas sus cuentas en redes sociales y en la quinta división de España, ya supera los 570.000 seguidores. Para que nos hagamos una idea, solamente clubes como el Barcelona o el Girona, dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña, tienen más seguidores ahora mismo.

El Cornellà incluso ya supera a su vecino, el Espanyol de Barcelona. El nuevo club de Messi se encuentra a solamente a metros de unos feudos primera división, donde algunos ya no suman más seguidores en redes sociales que el nuevo proyecto del argentino. El Inter Miami vivió en su día lo mismo hasta la llegada del futbolista de la Albiceleste. Se espera que el proyecto esté basado en la solvencia económica y en potenciar las categorías menores del club.

A corto plazo, se buscará el ascenso a la cuarta categoría del fútbol español y seguir afianzando la posición internacional de la entidad. Si bien Messi seguirá jugando en Miami como mínimo un periodo de dos años y medio, se espera que poco a poco empiece a delegar funciones en el club. Interesa de sobremanera crecer en materia de seguidores e igualmente afianzar la marca de la entidad en una Comunidad Autónoma de Cataluña llena de históricos clubes.

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Como ocurrió con el Inter Miami, Messi ya convierte al Cornellà en uno de los clubes con más seguidores de España con más de 570.000 nuevos seguidores. El pasado fin de semana, el club ya disputó su primer partido bajo el mando del argentino y sueña con afianzarse en las posiciones de ascenso de la Tercera RFEF. El “boom” por la “Pulga” es igual de fuerte en Florida como en el corazón de Cataluña.

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Messi se enfocará en trabajos de cantera

“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami”, comunicaba oficialmente el club sobre los motivos del arribo del argentino.

Fundado en 1951, el Cornellà ahora espera por las primeras decisiones de su directiva, aunque la hoja de ruta parece clara: “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.

Datos claves

Lionel Messi impulsó al UE Cornellà hasta superar los 570.000 seguidores en redes sociales.

impulsó al hasta superar los en redes sociales. El club es la tercera entidad con más seguidores de Cataluña , tras Barcelona y Girona.

con más seguidores de , tras Barcelona y Girona. La institución, fundada en 1951, busca actualmente el ascenso a la Segunda RFEF.