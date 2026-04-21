¿Cuántos goles le faltan a Messi y Cristiano Ronaldo para ser los máximos anotadores de los Mundiales?

Se viene la última definición de la Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El argentino defenderá el título de la mano de su selección, mientras el portugués buscará el único trofeo que le falta a nivel colectivo. Más allá de esto y pensando en registros individuales, estos son los goles que les faltan para convertirse en el máximo anotador en toda la historia del certamen de la FIFA.

Miroslav Klose es quien mira a todos desde arriba con un total de 16 goles. Una marca que parecía imposible de conseguir teniendo en cuenta el impacto de la era Ronaldo Nazário en el fútbol internacional. El brasileño se quedó con 15, mientras nombres como Messi, con 13, o Cristiano Ronaldo, con un total de 8, hacen cuentas pensando en lo que ocurrirá en Norteamérica.

Buena parte de los goles del argentino llegaron a lo largo de la última edición del torneo. Qatar 2022 le vio coronarse ante el mundo del fútbol, pero también anotar un total de 7 tantos que terminaron de despegar sus aspiraciones para convertirse en el máximo anotador del torneo de la FIFA. Cristiano Ronaldo sueña con igualar dicha epopeya en una edición por Norteamérica donde se despedirá del fútbol internacional a gran escala.

Más allá del potencial ofensivo del luso, la realidad es que el historial no se encuentra a su favor hasta la fecha. Cristiano Ronaldo jamás logró anotar goles en eliminatorias directas de la Copa del Mundo. Todos sus tantos llegaron durante la fase de grupos y en un contexto donde Portugal no tenía la presión general que te entregan las finales que empiezan desde la fase de dieciseisavos. Romper con este maleficio es el objetivo que se encuentra en el aire.

Messi llega al Mundial con 13 goles desde el 2006: GETTY

Pero ojo, porque no son los únicos que sueñan con dicha marca. Kylian Mbappé, con apenas 27 años, ya suma un total de 12 goles en apenas dos ediciones disputadas. Ya iguala en tantos a mitos como Pelé y se encuentra colocado como el sexto máximo anotador en la historia del certamen. Le quedan, sin problemas físicos, un par de oportunidades más por delante.

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¿Cuándo pueden cruzarse Messi y CR7 en el Mundial?

Si ambos terminan como primeros de su zona, todo se encontraría cerrado para el encuentro de cuartos de final en Kansas el próximo 11 de julio. Es la hoja de ruta más lógica y sencilla que se tiene para intentar tener un último gran encuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo por los Mundiales. Si alguno de ellos alterna posición en la primera fase del certamen, se deben hacer cuentas.

CR7 todavía no ha marcado en eliminatorias de Mundiales: GETTY

Imaginemos un escenario donde Portugal es primera y Argentina tercera. En caso de ser uno de los mejores ocho ubicados en la antepenúltima posición de su zona de grupos, podríamos ver un enfrentamiento incluso en dieciseisavos. En cambio, si la Albiceleste es primera pero Portugal pasa como segundo de su zona, no quedaría más remedio que esperar a la final de New Jersey el próximo 19 de julio para ver el verdadero “Last Dance” de esta generación.

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