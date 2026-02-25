Inter de Milán, Manchester City y Atlético Madrid a sus pies: Bodo, el matagigantes de la Champions que solo vale 60 millones de euros

Bodo/Glimt eliminó al Inter de Milán por los 16avos de la Champions League. No es ni mucho menos la primera potencia del fútbol europeo que cae ante un proyecto absolutamente desconocido 10 años atrás. El equipo dirigido por Kjetil Knutsen ya se encuentran los octavos de final del certamen y sueña por todo lo alto tras llevarse por delante igualmente a grandes de la talla de Manchester City o Atlético de Madrid. Hablamos de un club lleno de curiosidades.

Desde 1970 que ningún equipo fuera de las grandes ligas europeas ganaba un total de cuatro partidos seguidos en la Champions. Hay que devolverlos hasta el Ajax de Johan Cruyff para ver un milagro similar al que consiguiese ayer Bodo/Glimt. Hablamos del primer equipo noruego que gana una eliminatoria directa en la historia de la Copa de Europa e igualmente de un proyecto basado en la mentalidad de equipo que compite con todo el viejo continente con apenas una plantilla valorada por portales como Transfermarkt en 60 millones de euros. No temen a nadie.

“Si nosotros podemos, cualquiera puede…Es un momento increíble e histórico para el Bodo/Glimt, y un momento histórico para el fútbol noruego. Estoy muy orgulloso, somos un equipo de una ciudad pequeña. De verdad espero que hayamos demostrado que si nosotros podemos, entonces cualquiera puede. Para mí, eso es lo más bonito de toda la historia”, reflexionaba ayer el entrenador Kjetil Knutsen en San Siro. Manchester City o Sporting Lisboa, su rival en octavos.

Hablamos de un club que vive un momento absolutamente histórico. Bodo ni siquiera ha comenzado su participación en una Liga de Noruega que apenas comenzará por el mes de marzo. A lo largo de los últimos meses solo han competido en una Champions donde el frío es su principal aliado en casa. El estadio Aspmyra se encuentra ubicado en el círculo polar Ártico y por ende cuenta con un césped artificial y calefacción subterránea que le permita competir en los torneos de UEFA. Ya han caído por ese feudo hasta Pep Guardiola o Inter de Milán.

Kjetil Knutsen, el arquitecto del Bodo desde 2018: GETTY

La historia del Bodo era desconocida hasta hace prácticamente 10 años, más no a nivel local sus tradiciones. Hablamos de un equipo donde en cada jornada una Peña de seguidores entrega un cepillo de dientes amarillo al capitán del equipo visitante. Allá por el año 2017 se dio la contratación de Bjørn Mannsverk, ex piloto de combate de la Fuerza Aérea, con el objetivo de mejorar la disciplina y mentalidad de un equipo sin ningún tipo de complejos o miedo escénico en lo que vamos de la Champions. Guardiola o Luis Javier Suárez, lo único que les separa de los 8 mejores de toda Europa.

El terror de UEFA en estos años

No es ni mucho menos la primera vez que el equipo noruego se cuela en diferentes titulares de la prensa internacional. Años atrás ya derrotaron en su casa a equipos de la talla de Roma y Lazio por ediciones pasadas de tanto la Europa League como la Conference. Incluso absolutos próceres del fútbol defensivo como José Mourinho cayeron 6 a 1 en su círculo polar ártico y con temperaturas que no superaban los -10° de sensación térmica. Ya esperan por su rival en octavos de final.

El estadio del Bodo, ubicado en el círculo polar ártico: TW

Fundado en 1906, Bodo empezó a reescribir la historia del fútbol nórdico cuando en el año 2020 levantó su primer título de Liga en 114 años. Es el dominador de la liga local desde hace prácticamente 6 temporadas y todo ello de la mano de un estilo de juego que su entrenador Kjetil Knutsen ha definido como fútbol relámpago. Europa volverá al círculo polar ártico gracias a un proyecto que se lleva por delante a plantillas acostumbradas a jugar finales de la Champions.

