En 2015 Messi los eligió como las estrellas del futuro y ahora solo dos juegan en las 5 mejores ligas de Europa

La campaña Backed By Messi dio nombres inesperados en su día. La Pulga los eligió como las estrellas del mañana. Así están en 2026.

Lionel Messi viene marcando tendencias desde hace prácticamente dos décadas. Desde su debut en el Barcelona que el jugador ha sido la máxima estrella de un deporte que nunca volvió a ser el mismo desde su irrupción. En el año 2015 el argentino eligió a los 10 futbolistas que más prometían de cara al futuro. La campaña Backed By Messi publicó la lista y así están los elegidos en 2026.

Dentro de las 10 figuras elegidas por Messi solamente aparecen dos jugadores que ahora se encuentran en alguna de las 5 mayores ligas de Europa. Es el caso del francés Jérémie Boga con la Juventus o de Maxwel Cornet en el Genoa. Dentro de los elegidos aparecen actuales futbolistas de la MLS e incluso nombres que a finales del año 2026 todavía no tienen club tras la última temporada.

Messi señaló en su día al alemán Timo Werner, para muchos el mayor proyecto dentro de los nombres elegidos por la Pulga en su momento. Se encuentra en la MLS tras fichar por San Jose Earthquakes. En Estados Unidos también podemos encontrar al ex de la Atalanta Aleksei Miranchuk; Atlanta United es su casa desde hace un par de temporadas.

El brasileño Kenedy aparece en este momento por Pachuca tras ser elegido por Messi. Un nombre seleccionado por la Pulga tras un comienzo de carrera impresionante y que incluso lo llevó a ser parte del Chelsea. Rony Lopes, de Portugal, era otra de esas estrellas que apuntaba a brillar por todo el continente europeo, pero 11 años después su destino se encuentra en el fútbol de Polonia de la mano del Motor Lublin. El italiano Accursio Bentivegna sigue jugando en la Serie C con la Casertana FC.

Boga, el elegido por Messi que mejor se mantiene en 2026: GETTY

Dentro de la lista ya hay futbolistas hasta retirados o sin equipo. Destaca el caso del norteamericano Gyasi Zardes, un auténtico guerrero en mil batallas de la MLS que terminó su carrera tras su último paso por el Austin FC. Khiry Shelton se encuentra sin equipo tras pasar por el Sporting Kansas City. Bajo este mismo presente aparece el exdelantero del Manchester United James Wilson, quien formó parte de algunos de los equipos más históricos de la segunda y tercera categoría del fútbol inglés. Así se encuentran 11 años más tarde los 10 elegidos por Messi.

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Inter Miami sigue hablando de Messi en la Libertadores

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, le lanzó ese reto al argentino durante su despedida. No es la primera vez que se habla de la posibilidad de Messi jugando la Copa Libertadores. Su entrenador en el Inter Miami, Kily González, no duda de que al club le gustaría disputar dicha competencia.

“Por supuesto, nos encantaría mucho, y sería algo fantástico. Creo que es una de las pocas competiciones, si no la única, que aún falta en el palmarés de Leo. Y creo que esta idea también podría emocionarlo a él, pero veremos qué pasa. Porque, en cierto modo, depende de los procedimientos oficiales y de si es posible implementar la idea o no…En cualquier caso, estamos preparados para cualquier cosa. En cuanto a Leo, no necesito reiterar su estatus una vez más”, palabras del DT argentino en las últimas jornadas. Se espera que haya reuniones entre la CONMEBOL y la CONCACAF para intentar concertar el regreso de los equipos de dicha confederación al torneo más pronto que tarde.

Datos claves

Lionel Messi eligió en 2015 a 10 promesas en la campaña Backed By Messi .

eligió en 2015 a en la campaña . Timo Werner y Aleksei Miranchuk compiten actualmente en la MLS .

y compiten actualmente en la . Kily González afirmó que al Inter Miami le encantaría jugar la Copa Libertadores.