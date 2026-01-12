Supera a Messi y De Paul: la MLS busca el tercer fichaje más caro de su historia

Son ya llegó a LAFC por 22 millones de euros, Emmanuel Latte Lath hizo lo propio en Atlanta por 21 millones y en este momento la MLS podría encontrarse a las puertas de cerrar el tercer gran fichaje de su historia. Se trabaja en una operación que tendría montos absolutamente históricos y muy por encima de lo que en su día cualquier franquicia pudiese pagar por nombres de la talla de Lionel Andrés Messi o Rodrigo De Paul. Se busca a un ex Premier League.

“Toronto FC envía oferta oficial a Norwich por Josh Sargent por 18 millones. Negociaciones en curso, ya que Norwich está negociando los detalles del acuerdo. Sargent podría incorporarse pronto a la MLS”, confirmaba Fabrizio Romano alrededor de una de las operaciones de este mes de enero por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Se trataría del fichaje de un internacional con el combinado que será uno de los locales durante la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Sargent podría llegar a Canadá por montos que solamente han superado tanto el ex delantero de Tottenham como el africano que llegó a Atlanta con la promesa de convertirse en la gran incorporación de la temporada pasada. Hablamos de un futbolista con hasta 29 partidos en la selección mayor de los Estados Unidos y un total de 5 goles encima. Como mayor curiosidad a lo largo de su carrera, se encuentra el hecho de que jamás pisó la MLS a pesar de contar con la nacionalidad norteamericana.

Y es que Sargent dejó nuestro lado del mundo en el año 2017 para unirse a la academia del Werder Bremen de la Bundesliga. Nunca tuvo minutos oficiales en la MLS y empezó una carrera que durante varios años en Alemania prometía por todo lo alto. Tras ello y en el año 2021, llegaría la posibilidad de unirse al Norwich. Un proyecto ascensor que se ha caracterizado por cabalgar entre Premier League Inglaterra y Championship de la Segunda División del Reino Unido en los últimos cursos. Se analiza en este momento que pueda volver a Norteamérica.

Sargent puede convertirse en el tercer fichaje más caro de la MLS: GETTY

En caso de que se concrete la operación, hablaríamos de la tercera máxima transferencia en la historia de la MLS. Recordemos que Messi llegó de gran manera gratuita al Inter de Miami de David Beckham y que Las Garzas pagaron un total de 15 millones por el fichaje de Rodrigo De Paul a manos Atlético de Madrid. La economía de las franquicias del torneo sigue creciendo por todo lo alto y se tiene como gran objetivo evitar una supremacía a gran escala del equipo de La Florida en las próximas temporadas.

Publicidad

Publicidad

Messi ya tiene al reemplazante de Busquets en Miami

David Ayala ya fue oficializado por el equipo de David Beckham como nuevo centrocampista de un proyecto que resuelve uno de los grandes enigmas del invierno. El retiro de Sergio Busquets, tras consagrarse como campeón de la MLS, generaba más dudas que respuestas hasta hace unas horas. Llega al argentino ex Portland con el objetivo de llenar un vacío que para muchos es absolutamente inigualable.

Tweet placeholder

Se suma una serie de incorporaciones que muestran el deseo de Inter Miami de empezar una verdadera dictadura en la MLS. Facundo Mura, Dayne St. Clair y Sergio Reguilón son solo algunas de las primeras decisiones en el mercado que ha realizado la entidad de David Beckham. Recordemos que todo arranca el 22 de febrero.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Toronto FC envió una oferta oficial de 18 millones de euros por Josh Sargent .

envió una oferta oficial de de euros por . El fichaje de Josh Sargent sería la tercera transferencia más cara en la MLS .

sería la tercera transferencia más cara en la . Superaría los 15 millones que pagó Inter de Miami por el fichaje de Rodrigo De Paul.

ver también La MLS ya le ofreció a Messi tener su propio equipo cuando deje Inter Miami