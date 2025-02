Messi y Luis Suárez fueron multados por la MLS tras la victoria del Inter Miami

Lionel Andrés Messi, Inter Miami y Luis Suárez festejan un triunfo contra Sporting Kansas que permite a los dirigidos por Javier Mascherano seguir con vida en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Todo ello de la mano de un golazo del argentino y horas antes de que la MLS anunciase sanciones para los dos ex delantero del Barcelona. Habrá castigo económico por lo ocurrido en la primera fecha de la Mayor League Soccer del 2025.

Para entender esta historia tenemos que devolvernos en el tiempo. Concretamente al debut de Inter Miami como local en una MLS donde New York City Football Club fue el rival en La Florida. Fue empate a dos, con un par de asistencias de Messi y con tanto Lionel como Luis Suárez encarándose con sus rivales en el entretiempo como al final de la contienda. Hay multas por parte del Comité Disciplinario de la liga de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Los jugadores Lionel Messi y Luis Suárez violaron la política de la MLS con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello”, dicta el comunicado con el cual se sanciona económicamente a los dos cracks del Inter Miami. Recordemos que el argentino fue visto discutiendo con el asistente de New York City, así como agarrándole por el cuello. El uruguayo por su parte, tuvo el mismo accionar en el entretiempo con el defensa Birk Risa. Habrá sanción en billetes para ambos.

¿No deportiva? Pues de momento nada indica que tanto Messi como Luis Suárez no digan presente ante Houston Dynamo el día domingo 2 de marzo como visitante. Será la segunda jornada de una MLS donde todo empezó con un récord de 46 goles en los 15 partidos para marcar el debut con más tantos en la historia del certamen. La Pulga y el uruguayo serán multados por su comportamiento ante New York City Football Club, pero de momento no se han hecho públicos los montos a pagarle a la patronal.

Todo llegó en medio de la victoria contra Kansas. Tadeo Allende, Luis Suárez y un golazo de Messi en solo 46 minutos fueron suficientes para hacer bueno el 0-1 de la ida. Las redes arden con el tanto de Lionel en un comienzo de año más que positivo para un proyecto que desde la llegada de Mascherano sigue invicto en cuanto a partidos oficiales como amistosos se refiere. La MLS volverá a ser el terreno a batirse en este fin de semana y tras una inesperada sanción luego del empate ante New York City Football Club.

Messi jugará en Jamaica

Cavalier Soccer Club será el siguiente rival de Lionel Andrés en la Copa de Campeones de la CONCACAF. La ida de octavos ante el cuarto clasificado de la presente primera división de Jamaica llegará en la noche del miércoles 5 de marzo y la vuelta, por la noche del día 13. El equipo de Kingston, quien se espera sea local ante Inter de Miami en el Independence Park con sus 35.000 butacas, siguiente desafío para Lionel en una aventura por la MLS que le llevará a la mitad del mar Caribe.

Beckham elige a Messi como el mejor de la historia

“Leo es el mejor jugador del mundo y también de todos los tiempos”, analizaba el directivo del Inter Miami por Londres en las últimas horas y mientras repaso la actualidad del club de La Florida. Elogió también el trabajo de Mascherano y se mostró optimista en cuanto al paso del joven club de la MLS a su nuevo estadio para inicios del 2026. Beckham, una vez más, señala a La Pulga como el GOAT de este juego.

