No habrá clásico con Messi en la MLS: James Rodríguez se uniría al equipo de una estrella de Hollywood en Estados Unidos

Ni Orlando City para ser clásico con Inter Miami de Lionel Andrés Messi ni tampoco Columbus Crew. James Rodríguez se acerca a la de MLS de los Estados Unidos de Norteamérica pero para llegar a una franquicia absolutamente inesperada hasta hace algunas jornadas. Una estrella de Hollywood se encuentra en los despachos de dicha institución y podríamos verle junto al cafetero a lo largo de los próximos meses.

Austin FC es el equipo apuntado por parte del periodista Guillermo Arango. Señala que James tendría todo bastante adelantado para firmar por una entidad que nació en el año 2018 y que desde el 2021 ha sido rival de todas las otras franquicias del certamen. Ubicada en Texas, sería el destino con el cual Rodríguez cerraría la incertidumbre alrededor de su futuro. También por supuesto el trampolín para llegar a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Hablamos de un escudo ligado a Hollywood desde su fundación.

Y es que no nos olvidemos que Matthew McConaughey es socio minoritario y hasta Ministro de Cultura del Austin FC. Ganador del Oscar del año 2014 por la película Dallas Buyers Club e igualmente presente en producciones de la talla de Interestelar, El Lobo de Wall Street o de Lincoln Lawyer, el texano siempre se ha mostrado cercano a la entidad verde del sur de la MLS y un apasionado por el fútbol en pleno boom de dicha práctica en los Estados Unidos de Norteamérica. Si nada se tuerce, se espera que la próxima semana James Rodríguez hasta pueda firmar su contrato con dicha entidad.

“Lo que pude averiguar la semana pasada es que para finales de enero ya va a tener equipo y que está muy adelantado en la MLS”, fue la información con la cual el periodista Guillermo Arango cerró todos los caminos alrededor del futuro del capitán de la Selección Colombia. Solamente se habla de Sao Paulo en este momento como otra entidad que trabaja activamente por su fichaje tras el final de su contrato con el León de la Liga MX.

Matthew McConaughey, cara habitual del Austin que pujará por James: GETTY

¿Qué más decir del Austin? Hablamos de un equipo donde el español Nico Estévez ejerce como primer entrenador. También de una entidad con estadio propio gracias a las 10.000 butacas construidas alrededor del Q2 Stadium no muchos años atrás. Sus mejores resultados deportivos pasan por el subcampeonato de la Lamar US Cup del año pasado e igualmente por su participación en los playoffs de la MLS ganada por Messi y compañía meses atrás. Nunca han podido pasar de la primera fase de dicha competencia en cuanto a los mano a mano se refiere.

Culpan a James de la debacle del León FC

Jordi Cortizo, ex compañero del cafetero, no dudo en comentar en Claro Sports las claves para entender un ciclo que ni mucho menos dio los resultados esperados. Señala la ausencia del club de Guanajuato en el gran torneo de la FIFA a mediados del año pasado como el punto de quiebre: “James llegó por el Mundial de Clubes, se desmotivó y eso afectó al plantel…Fue un golpe duro. Al equipo le costó encontrar esa motivación o salir de la situación que pasó la institución. Tuvimos un golpe de realidad muy fuerte. Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos”.

“James es un jugador que tiene una zurda privilegiada, que pone el balón donde él quiere. Ahora nos toca jugar sin ese tipo de jugador y buscar otras variantes, distribuir esas asistencias que daba no en un solo jugador, sino en varios”, finalizaba en su exposición alrededor del ciclo del colombiano en un León que no pudo pasar a la siguiente fase de la Liga MX y donde el cafetero apenas sumó 30 partidos, 5 goles y 8 asistencias.

