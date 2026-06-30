Por qué se retrasó el partido de México contra Ecuador en el Mundial 2026 y a qué hora empieza

El partido de México contra Ecuador tuvo que ser retrasado por esta razón.

Este martes 30 de junio de 2026 se dio una gigante lluvia sobre el estadio Ciudad de México en la previa del partido entre Ecuador y México por los 16avos del Mundial 2026. Esto obligó en primera instancia a que todas las actividades sobre la cancha se suspendan cuando faltaba 1 hora para el partido.

¿Por qué se suspendió el partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026?

El partido de México contra Ecuador se retrasa momentáneamente por la gran lluvia que está cayendo en el estadio y por la advertencia de tormenta eléctrica que está en el estadio Ciudad de México.

Por protocolo se tiene que esperar a cómo siga el clima para que el partido se reanude o finalmente se juegue en otra jornada. No obstante, lo más probable es que solo se retrase en el comienzo

Se retrasó el partido por el clima. (Foto: GettyImages)

La Federación Méxicana de fútbol confirmó que el partido se retrasa esto ante la gran alerta de tormenta eléctrica en el estadio a la hora del comienzo del partido. En los próximos minutos la FIFA confirmará la hora para que comience el encuentro respetando el protocolo en el estadio.

Las alineaciones de Ecuador y México para el Mundial 2026

11 de México: Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Quiñónes, Jiménez

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11 de Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia

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