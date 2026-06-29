El DT de la Selección de México no dudó y le puso un importante apodo a la Selección de Ecuador

El DT de la Selección de México sorprendió a todos los aficionados y dejó en rueda de prensa un apodo para la Selección de Ecuador, a propósito del partido que le espera en los 16avos del Mundial 2026. Javier Aguirre tampoco dudó en compararlo con Corea del Sur, rival que tuvieron en grupos.

En rueda de prensa, Aguirre advirtió que espera un Ecuador muy intenso para jugar este encuentro en los 16avos del Mundial 2026: “Espero un Ecuador intenso. Así son los equipos de Beccacece. Muy intensos, con una presión muy alta, muy sacrificados en los regresos, muy combativos en los manos a mano. Un partido muy cerrado, tipo, no sé, tipo Corea, un partido muy tenso”, comentó el entrenador.

Además, Aguirre no dudó en advertir cómo llega Ecuador, después de la histórica victoria que tuvo el equipo tricolor ante Alemania en el Mundial 2026: “Espero un equipo ecuatoriano… le ganó a Alemania, con eso se dice todo o casi todo. Va a ser un partido complicado, sin lugar a dudas y vamos a tener que estar muy alertas, muy atentos para tratar de imponer nuestro estilo para ganar, para llevarnos el triunfo”, agregó Aguirre.

El partido entre Ecuador y la Selección de México promete ser uno de los partidos más intensos de los 16avos por el conocimiento de los rivales y por todos los partidos amistoso que han venido jugando. Hace poco se enfrentaron en un encuentro de estas características y terminó el partido 0 a 0.

Javier Aguirre le puso un apodo a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de México llega con la presión de ser uno de los favoritos a llegar lejos en este torneo al estar jugando en casa. Pero Ecuador también es un favorito a ganar este partido por la calidad de jugadores que tiene y también por ser un equipo más caro.

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¿A qué hora jugará Ecuador contra México y qué canal lo pasa?

El partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026 comenzará desde las 20H00 (EC) de este martes, 30 de junio de 2026. El partido se podrá ver por las siguientes plataformas en toda Sudamérica:

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium.

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En síntesis:

El director técnico Javier Aguirre comparó el estilo de Ecuador con el de Corea del Sur.

comparó el estilo de Ecuador con el de Corea del Sur. El entrenador mexicano destacó que Ecuador llega fortalecido tras vencer a Alemania en los grupos.

llega fortalecido tras vencer a Alemania en los grupos. El compromiso eliminatorio se jugará este martes 30 de junio de 2026 a las 20H00 (EC).