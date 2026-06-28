Quién es el árbitro del partido Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos de final del Mundial 2026

João Pinheiro, árbitro portugués de 38 años, será el encargado de impartir justicia en el Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos de final del Mundial 2026. Conoce su formación y actualidad en la siguiente nota.

Se viene el partido que abrirá con la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sudáfrica y Canadá se enfrentan el día de hoy en el Estadio Los Ángeles y todo está absolutamente preparado para una tarde llena de emociones. Ahora, en cuanto a quién será el árbitro que impartirá justicia, hablamos del portugués João Pinheiro al ser uno de los destacados en FIFA.

Con un recorrido y experiencia muy importante en distintos torneos internacionales, João Pinheiro será el encargado de llevar el encuentro de hoy entre Sudáfrica vs. Canadá. A continuación, entérate de distintos detalles de su formación como profesional y los destacados escenarios en donde ha podido estar presente a lo largo de su prolongada trayectoria en el fútbol de élite.

Fuente: Getty Images.

João Pinheiro: El abogado y árbitro de élite que dirigirá el Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos del Mundial 2026

El experimentado colegiado portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia este domingo en el crucial duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá. En una fase de eliminación directa donde el margen de error es nulo, la FIFA ha apostado por un juez con amplia experiencia en la élite europea desde hace varias temporadas.

Perfil y trayectoria en el arbitraje: Nacido en Vila Nova de Famalicão (1988), João Pedro da Silva Pinheiro porta la escarapela internacional de la FIFA desde 2016. Es un rostro habitual en la Primeira Liga portuguesa y en las máximas competiciones de la UEFA (Champions, Europa League y Conference League). Fuera del césped, su perfil también llama la atención, ya que ha compaginado su exitosa carrera arbitral con su profesión de abogado.

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Una temporada de consagración mundial: La campaña 2025-26 ha consolidado a João Pinheiro como uno de los árbitros más prestigiosos del momento. Sus designaciones recientes lo avalan:

Torneos de clubes: Arbitró la Supercopa de Europa ( PSG vs. Tottenham ) y ejerció como cuarto árbitro en la gran final de la Champions League de la temporada europea anterior ( PSG vs. Inter ).

Arbitró la Supercopa de Europa ( ) y ejerció como cuarto árbitro en la gran final de la Champions League de la temporada europea anterior ( ). Mundial 2026: El choque de hoy será su segunda aparición en el torneo. Su debut se dio en la fase de grupos, donde dirigió la victoria de Suiza (4-1) frente a Bosnia y Herzegovina, también en el imponente y lujoso recinto deportivo como lo es el Estadio Los Ángeles.

Fuente: Getty Images.

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El equipo arbitral que estará presente en el Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos del Mundial 2026

Para garantizar el mejor desarrollo del encuentro, João Pinheiro estará respaldado por un cuerpo arbitral con representación de cinco países de tres confederaciones distintas (UEFA, AFC y CONMEBOL):

Árbitro principal | João Pinheiro (Portugal)

| João Pinheiro (Portugal) Asistentes de campo | Bruno Jesus (Portugal) y Luciano Maia (Portugal)

| Bruno Jesus (Portugal) y Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro | Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

| Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Quinto árbitro | Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos)

| Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos) VAR | Carlos del Cerro Grande (España)

| Carlos del Cerro Grande (España) AVAR 1 | Rodolpho Toski (Brasil)

| Rodolpho Toski (Brasil) AVAR 2 | Hernán Mastrángelo (Argentina)

DATOS CLAVES

El árbitro portugués João Pinheiro , quien también ejerce profesionalmente como abogado, será el encargado de dirigir el cruce de dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá .

, quien también ejerce profesionalmente como abogado, será el encargado de dirigir el cruce de dieciseisavos de final entre . Pinheiro cuenta con escarapela internacional de la FIFA desde 2016 y tiene amplia experiencia en la élite europea, sumando su segunda aparición en el Mundial 2026 tras haber pitado en la fase de grupos la victoria de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina .

desde 2016 y tiene amplia experiencia en la élite europea, sumando su segunda aparición en el tras haber pitado en la fase de grupos la victoria de sobre . El colegiado estará respaldado por un equipo multinacional en el Estadio Los Ángeles, destacando a sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes de campo, y al español Carlos del Cerro Grande a cargo del VAR.