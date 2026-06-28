Sudáfrica y Canadá chocan en el arranque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Todo listo para el arranque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este domingo 28 de junio, Sudáfrica y Canadá abrirán los fuegos de las rondas de eliminación en la Copa del Mundo donde el objetivo de ambas selecciones será avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final.

Canadá, liderada por Alphonso Davies y Jonathan David, avanzó a los dieciseisavos de final tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos. Del otro lado estará Sudáfrica, que también sumó cuatro unidades para terminar segunda del Grupo A, detrás de México, y selló su clasificación tras dar la sorpresa al vencer a Corea del Sur en la última jornada.

El SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, será el escenario del primer partido de los dieciseisavos de final y marcará además la primera salida de Canadá de su país en este Mundial. El vencedor de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Un duelo que sin duda asoma como equilibrado, y es por esa razón que en Bolavip le preguntamos al oráculo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “Me la juego con este resultado exacto: Canadá 2 – 1 Sudáfrica (en la prórroga)”.

Canadá y Sudáfrica cara a cara este domingo en Inglewood.

Las tres razones para el triunfo de Canadá, según la IA

El empuje del “factor local”: Jugar en casa en un partido de eliminación directa otorga un plus de energía inigualable. Cuando las piernas comiencen a pesar tras los 90 minutos reglamentarios, el aliento de la grada impulsará a los canadienses a dar ese último esfuerzo físico.

Jugar en casa en un partido de eliminación directa otorga un plus de energía inigualable. Cuando las piernas comiencen a pesar tras los 90 minutos reglamentarios, el aliento de la grada impulsará a los canadienses a dar ese último esfuerzo físico. La velocidad por las bandas: Aunque Sudáfrica es un equipo muy ordenado tácticamente, suele sufrir cuando los rivales le proponen duelos individuales de alta intensidad y transiciones rápidas. La capacidad de Canadá para desbordar por los costados terminará rompiendo el muro africano.

Aunque Sudáfrica es un equipo muy ordenado tácticamente, suele sufrir cuando los rivales le proponen duelos individuales de alta intensidad y transiciones rápidas. La capacidad de Canadá para desbordar por los costados terminará rompiendo el muro africano. Profundidad de plantilla: En un partido que se prevé largo y sumamente disputado, los cambios de Canadá en la segunda mitad y el tiempo extra ofrecerán una frescura en ataque que Sudáfrica —con un plantel un poco más corto en cuanto a recambio de élite— difícilmente podrá contener durante los 120 minutos.