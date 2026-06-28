Todo listo para el arranque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este domingo 28 de junio, Sudáfrica y Canadá abrirán los fuegos de las rondas de eliminación en la Copa del Mundo donde el objetivo de ambas selecciones será avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final.
Canadá, liderada por Alphonso Davies y Jonathan David, avanzó a los dieciseisavos de final tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos. Del otro lado estará Sudáfrica, que también sumó cuatro unidades para terminar segunda del Grupo A, detrás de México, y selló su clasificación tras dar la sorpresa al vencer a Corea del Sur en la última jornada.
El SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, será el escenario del primer partido de los dieciseisavos de final y marcará además la primera salida de Canadá de su país en este Mundial. El vencedor de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.
Un duelo que sin duda asoma como equilibrado, y es por esa razón que en Bolavip le preguntamos al oráculo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “Me la juego con este resultado exacto: Canadá 2 – 1 Sudáfrica (en la prórroga)”.
Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online
Canadá y Sudáfrica cara a cara este domingo en Inglewood.
Las tres razones para el triunfo de Canadá, según la IA
- El empuje del “factor local”: Jugar en casa en un partido de eliminación directa otorga un plus de energía inigualable. Cuando las piernas comiencen a pesar tras los 90 minutos reglamentarios, el aliento de la grada impulsará a los canadienses a dar ese último esfuerzo físico.
- La velocidad por las bandas: Aunque Sudáfrica es un equipo muy ordenado tácticamente, suele sufrir cuando los rivales le proponen duelos individuales de alta intensidad y transiciones rápidas. La capacidad de Canadá para desbordar por los costados terminará rompiendo el muro africano.
- Profundidad de plantilla: En un partido que se prevé largo y sumamente disputado, los cambios de Canadá en la segunda mitad y el tiempo extra ofrecerán una frescura en ataque que Sudáfrica —con un plantel un poco más corto en cuanto a recambio de élite— difícilmente podrá contener durante los 120 minutos.