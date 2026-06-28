Sudáfrica y Canadá abrirán los fuegos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en uno de los estadios más imponentes de EE.UU.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 se pondrá en marcha este domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, selecciones que buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final. El encuentro abrirá los dieciseisavos de final y promete un choque parejo entre dos selecciones que sorprendieron al meterse entre los 32 mejores del torneo.

Canadá, encabezada por Alphonso Davies y Jonathan David, clasificó tras finalizar segunda del Grupo B con cuatro puntos. Por su parte, Sudáfrica también terminó en el segundo lugar de su zona, el Grupo A, con las mismas cuatro unidades, asegurando su boleto luego de vencer a Corea del Sur en la última jornada.

El SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, albergará este histórico compromiso, que además marcará la primera vez que Canadá dispute un partido fuera de su territorio en el Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Países Bajos y Marruecos.

El SoFi Stadium será sede del duelo entre Sudáfrica y Canadá (Photo by Alex Grimm/Getty Images).

SoFi Stadium, sede de Sudáfrica vs. Canadá

El SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, será el escenario del primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá. Construido entre 2016 y 2020 con una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares, es uno de los recintos deportivos más modernos y costosos del mundo, con capacidad para 70.000 espectadores.

Casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, el estadio ya ha albergado grandes eventos internacionales, como el Super Bowl LVI, la final de la Copa Oro de la Concacaf 2023 y dos partidos de la fase de grupos de la Copa América 2024. Además, está previsto que reciba las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

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A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá