Por qué no juega Alphonso Davies en el Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos de final del Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá disputan la primera llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ausencia de Alphonso Davies sorprende en demasía y a continuación descubre el motivo.

Sudáfrica y Canadá se enfrentan el día de hoy en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo de la primera ronda eliminatoria del campeonato, así que las expectativas están totalmente puestas en que sea un gran partido. Dicho esto, el nombre de Alphonso Davies es tendencia ahora mismo ya que no figura dentro de las alineaciones titulares.

Alphonso Davies, capitán y referente de los norteamericanos, no será titular en el partido entre Sudáfrica vs. Canadá. Es importante recordar y tener en cuenta que el defensor tuvo una recaída en la lesión de los isquiotibiales sufrida en el mes de mayo jugando para Bayern Múnich. Se perdió el final de la temporada europea y recién estaría poniéndose a punto en el aspecto físico para reaparecer.

Fuente: Getty Images.

Además, no perdamos de vista que Alphonso Davies todavía no debuta en el Mundial 2026. Se mantuvo en el banquillos de los suplentes durante los tres partidos de la fase de grupos y no tuvo acción, lo cual podría empezar a cambiar desde hoy ante la posibilidad de sumar sus primeros minutos en el torneo. Dependerá del trámite del duelo y de las decisiones del DT Jesse Marsch.

Alineaciones confirmadas de Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos del Mundial 2026

Sudáfrica | Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Canadá | Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba; Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan. DT: Jesse Marsch.

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¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos del Mundial 2026?

Perú, Chile y Ecuador | DSports, DGO y Paramount Plus

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX

España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

DATOS CLAVES

Sudáfrica y Canadá se enfrentan hoy en el Estadio Los Ángeles para abrir la fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

se enfrentan hoy en el para abrir la fase de los dieciseisavos de final del . El capitán canadiense Alphonso Davies no formará parte del once titular, ya que continúa recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió en mayo y aún se mantiene a la espera de sumar sus primeros minutos en el torneo.

no formará parte del once titular, ya que continúa recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió en mayo y aún se mantiene a la espera de sumar sus primeros minutos en el torneo. El decisivo encuentro de eliminación directa iniciará a las 14:00 horas para los países de Perú, Colombia y Ecuador.