¿A Shakira le pagaron por cantar en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Descubre si a Shakira le pagaron por cantar en la inauguración del Mundial 2026 y cuál sería la millonaria cifra que desembolsó la FIFA.

La Selección Colombia debuta el miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, pero el pueblo colombiano tendrá una representante élite en la inauguración de la Copa del Mundo. Shakira será la encargada de cantar en la ceremonia inaugural y surgió la pregunta del millón de dólares: ¿Le pagaron por hacerlo?

Shakira y FIFA siguen consolidando una relación que ya llega a las cuatro participaciones de la cantante colombiana en una Copa del Mundo. Empezando con ‘Hips Don’t Lie’ en el Mundial de Alemania 2006, pasando por ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y tras una parada con ‘La La La’ en Brasil 2014, llegó una cuarta participación.

Luego de estrenar ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026, todo estuvo listo para que Shakira se presentara en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica, que se jugará a las 2:00 P.M. (hora colombiana). Incluso, ya se conoció si a la cantante colombiana le pagan por esta presentación.

¿A Shakira le pagaron por cantar en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira y el presidente de la FIFA. (Foto: Getty Images)

Si bien es cierto que la FIFA no le da pagos directos o tradicionales a los cantantes como Shakira que cantan en la inauguración de los Mundiales, el dinero que va a recibir la cantante colombiana se da por la exposición masiva global y la promoción de sus giras. ¿De cuánto hablamos? Un estudio de la Universidad Área Andina de Colombia señaló que los shows de Shakira mueven entre 2 y 3 millones de dólares, lo que llevó a que el portal ‘Ámbito’ le calculara a la barranquillera una ganancia de 4 millones por cantar en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Shakira volverá a aparecer en la final de un Mundial

Por primera vez en la historia, una final del Mundial va a tener show de medio tiempo. Shakira, Madonna y el grupo de K-pop BTS, serán los artistas que se van a presentar el domingo 19 de julio en la estadio MetLife de Nueva Jersey en el entretiempo de la final de la Copa del Mundo 2026.

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