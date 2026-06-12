Sueña Ecuador pensando en octavos: eliminar a Brasil del Mundial te lleva a semifinales desde 1978

Desde 1978 que cualquiera que pase por encima de la Verdeamarelha tiene todo para llegar lejos en el certamen.

Ecuador sigue quemando etapas de preparación de cara a una Copa del Mundo donde el equipo de Sebastián Beccacece sueña con hacer historia. Hacer pronósticos de cara a las fases de eliminación directa se hace difícil, pero no son pocas las chances con las cuales la Tri podría tener que medirse ante Brasil más pronto que tarde. En caso de hacerlo, hay un premio llamado semifinales en el aire.

Empecemos con los datos. Desde 1978 que cada vez que Brasil no ha salido campeón del mundo, quien sea que lo elimine pisa las semifinales del certamen. Solamente en Corea-Japón 2002 vimos a una Verdeamarelha que atravesó los siete partidos del torneo sin sufrir ninguna derrota. Ecuador y la más veces campeona del mundo pueden verse si es que la Tri queda segunda en su zona y el equipo de Carlo Ancelotti gana su grupo. Si los dos superan la fase de dieciseisavos, se verían las caras entonces. Los cuartos de final con otra combinación de resultados en la primera fase del certamen es también una hoja de ruta viable.

Como decimos, eliminar a Brasil tiene premio. Croacia lo vivió hace cuatro años y después de sacarla en penaltis por cuartos de final. Cuatro años antes, Bélgica daría la sorpresa en Rusia 2018 también por dicha fase del torneo. En Brasil 2014, Alemania sería su verdugo en las semifinales del certamen. Si nos vamos a la edición de Sudáfrica 2010, veremos cómo Países Bajos, después de sacarla en octavos de final, llegó a su tercera final.

La historia se ha visto a lo largo de todo el siglo XX. Por Alemania 2006, Zinedine Zidane sacaba a Brasil en los cuartos de final tras un partido espectacular y donde el gol de Thierry Henry decidiría todo. Aquel combinado de Les Bleus llegaría a la final del certamen frente a una Italia que en penaltis levantaría su último título. Si nos vamos a Francia 1998, veríamos cómo justamente la selección gala ganaría su primera edición del certamen frente a la Verdeamarelha en París.

Croacia, última en llegar a semifinales tras eliminar a Brasil: GETTY

En 1994 Brasil sería campeón y por ende no lo contamos dentro de la estadística. Pero la historia se repite nuevamente cuando hablamos del Mundial de Italia 1990 y aquella mítica victoria de Argentina con el gol de Claudio Caniggia. La Albiceleste sería subcampeona del certamen gracias al penalti que favoreció a Alemania en los minutos finales del encuentro en Roma. En 1986 Francia sería su verdugo y pisó semifinales también.

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Misma ecuación en 1982 y 1978

Por el Mundial de España 82 veríamos seguramente una de las mejores generaciones de brasileños de todos los tiempos. Una a la cual únicamente pudo frenar Italia durante la segunda fase de grupos que por entonces se disputaba. El mítico Paolo Rossi les sacaría de la fase de semifinales, donde la Azzurra terminaría llegando a la final ante Alemania en el estadio Santiago Bernabéu.

En 1978 inició esta historia. Brasil y Argentina se encontrarían en la segunda fase de grupos de dicha Copa del Mundo disputada en territorio Albiceleste. En aquella ocasión, los locales terminaron avanzando a la final frente a Países Bajos para darle su primera estrella al equipo que por estas fechas comanda Lionel Andrés Messi. Eliminar a Brasil de una Copa del Mundo es sinónimo de semifinales desde hace más de 50 años.

Datos claves

El seleccionador Sebastián Beccacece dirige la preparación de Ecuador para la Copa del Mundo.

dirige la preparación de Ecuador para la Copa del Mundo. Desde 1978 , toda selección que elimina a Brasil accede a semifinales del Mundial.

, toda selección que elimina a Brasil accede a semifinales del Mundial. El entrenador Carlo Ancelotti debutará pronto al mando de la selección de Brasil.