Lamine Yamal se rinde a Messi: “Nadie esperaba el nivel que está dando”

La joya de España, para muchos heredero de Messi, se deshace en elogios a la figura del argentino por su rendimiento en el Mundial.

Lamine Yamal alucina con Lionel Messi. Lo hace como todo el planeta y en tiempos donde el argentino se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa del Mundo. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo a lo largo de las últimas horas, reconoció que ni mucho menos esperaba este nivel del argentino a sus ya 39 años.

“Messi es increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”, palabras de Lamine Yamal sobre el rendimiento de un Lionel Andrés que rompe con todos los pronósticos en esta Copa del Mundo.

No es una edición más del certamen para Messi. Por primera vez en su carrera llega al torneo como vigente campeón. También estamos ante las últimas apariciones de Lionel en una competición que buscó como pocas a lo largo de toda su carrera. Lautaro Martínez confirmaba horas atrás que se trata de su última participación en la Copa del Mundo a pesar de la expectativa pensando en el año 2030.

Yamal definió de esa forma a Messi e igualmente a los dos grandes escuderos que tuvo el argentino durante la última década y media. A diferencia de lo visto con el argentino, tanto Cristiano Ronaldo como Neymar se despidieron en una fase de octavos de final cruel para sus selecciones. Si bien solamente el portugués supera en edad al capitán de la albiceleste, la diferencia de goles entre ambos durante lo que va de Copa del Mundo ha vuelto a confirmar cómo el debate para muchos se encuentra más que sentenciado.

Messi, una de las sorpresas del Mundial para Yamal: GETTY

Recordemos que tanto Messi como Lamine Yamal se encuentran en cuartos de final. También que únicamente podrían verse las caras el próximo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo en la ciudad de Nueva Jersey. Antes es imposible por cuestiones de fixture, pero todo el planeta fútbol sueña ya con una definición del torneo donde se enfrenten los que para muchos son los dos grandes exponentes que tendrá el fútbol internacional durante el inicio del siglo XXI.

Publicidad

España espera por Bélgica

Por séptima vez en la historia, los ibéricos se encuentran entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. No alcanzaban esta instancia del torneo desde una edición que en Sudáfrica 2010 les terminó consagrando como campeones. Desde entonces, no nos olvidemos que España cayó tanto en la fase de grupos de Brasil 2014 como en los octavos de final de las últimas dos copas.

Para que nos hagamos una idea de lo que cuesta en España avanzar, desde el famoso gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos, La Roja únicamente ganó tres partidos hasta el choque con Arabia Saudita semanas atrás. El gol de Lamine Yamal abrió un camino que de momento tiene a los europeos como el único equipo que todavía no ha recibido tantos en lo que va del certamen. Bélgica y el vencedor de la eliminatoria entre Francia con Marruecos serán sus próximos oponentes antes de un posible choque con Argentina.

Datos claves

El juvenil Lamine Yamal elogió el alto nivel de Lionel Messi en el Mundial.

elogió el alto nivel de Lionel Messi en el Mundial. La delantera Lautaro Martínez confirmó que este torneo será el último Mundial de Messi.

confirmó que este torneo será el último Mundial de Messi. El seleccionado de España avanzó a cuartos de final y enfrentará a Bélgica.