Varios rumores han llegado a la Selección Colombia sobre el futuro de su entrenador y qué pasará con Néstor Lorenzo. Sin embargo, ahora desde la misma Federación quisieron bajar la intensidad de estos dichos y también sobre el interés en un nuevo DT.

Uno de los entrenadores que sonó para reemplazar a Néstor Lorenzo si este si iba a Boca, era Oliver Glasner. El técnico de Crystal Palace se metió en consideración por su gran trabajo en la Premier League, pero todo parece indicar, que más sería un rumor que un interés verdadero.

Fue el mismo Ramón Jesurún, presidente de la FCF, el que aclaró que Néstor Lorenzo sigue firme en su cargo y solo piensa en la Selección Colombia para el Mundial. “Conociendo yo al profesor Lorenzo, no tiene nada diferente en su cabeza que su selección Colombia para el Mundial de fútbol, no tiene nada en la cabeza diferente”, comentó el directivo en Win Sports

Por otro lado, Jerusún también le puso algo de “presión” a Lorenzo sobre lo que tiene que hacer en el Mundial 2026. “Hablemos de mentalidad campeona, vamos a ver hasta donde llegamos, ojalá sea hasta la final. Un Mundia de fútbol es muy difícil”, agregó el presidente.

Néstor Lorenzo solo piensa en Colombia para el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta el Mundial 2026. Después todo puede cambiar. Hay un interés de Boca Juniors, aunque nada concreto. Sin embargo, el DT podría también tener una oferta de ‘La Sele’ para quedarse. Aunque todo depende de lo que pase en el campeonato del mundo.

El sueldo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo gana un salario de entre 2.3 y 2.4 millones al año. El estratega llegó en 2022 para cambiar la imagen de una Selección que venía de quedarse fuera del Mundial de Qatar y atravesaba un proceso de recambio. Fue subcampeón de la Copa América en 2024.

