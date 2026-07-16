El masajista de la albiceleste le enseñó la botella del arquero inglés con el dato de los penales a Lionel Messi, Nico González y Enzo Fernández.

Una inesperada escena en el campo de juego del Atlanta Stadium marcó el épico triunfo de la Selección de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, lo que le permitirá a la Albiceleste buscar su segunda corona consecutiva este domingo 19 de julio frente a España en Nueva Jersey.

Todo comenzó cuando el masajista Marcelo “Daddy” D’Andrea encontró la botella de agua del arquero Jordan Pickford, que tenía adherido un papel con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una eventual tanda de penales.

ATLANTA, GEORGIA – JULY 15: Giuliano Simeone #17 and players of Argentina celebrate the team’s 2-1 victory in the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

El objeto fue mostrado a Nicolás González y Lionel Messi, quienes reaccionaron con total asombro. Segundos después, le enseñó la botella a Enzo Fernández, quien no pudo evitar las risas al leer las anotaciones del portero inglés. “En el medio mirá, para la próxima la pico”, bromeó el volante, celebrando que el partido no se definiera desde los doce pasos.

Horas más tarde, el preparador físico Luis Martín compartió una fotografía del “torpedo” con las indicaciones que Pickford había preparado y que dejó en el estadio tras la semifinal, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la clasificación argentina.

ATENTOS 👀🗣️



La charla completa con un intérprete de Audio de los jugadores de la Selección Argentina al ver la botella de Pickford. 😳🧤 pic.twitter.com/TThZhNzVdV — Expe (@Expefutbol) July 16, 2026

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En síntesis…